Anghami dit qu’ils jonglent avec plusieurs offres d’investissement et d’acquisition

Anghami, le principal service de streaming musical pour les résidents d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, prétend proposer plusieurs offres d’investissement et propositions d’acquisition.

Dans une récente interview, le co-fondateur d’Anghami, Elie Habib, a confirmé des informations antérieures selon lesquelles son entreprise évaluait les offres d’investissement et de rachat. Plus précisément, Habib a déclaré qu’Anghami a été «approché par plusieurs parties» et que lui et d’autres responsables de l’entreprise «envisagent» les accords suggérés.

Cependant, bien qu’Habib ait clairement indiqué qu’il était prêt à conclure un accord de rachat, il a également déclaré: «Nous n’allons pas vendre juste pour vendre», avant de réitérer que les acheteurs potentiels doivent s’engager à assurer le long terme de la plateforme. Succès.

Enfin, Habib a déclaré que lui et Eddy Maroun (co-fondateur et PDG d’Anghami) ne sont pas pressés de vendre, car leur service de streaming est l’un des rares à avoir déjà atteint la rentabilité.

Avec environ 73 millions d’utilisateurs et 31 millions de chansons à son actif, Anghami aurait été proposé quelque 400 millions de dollars à vendre. La marque a été fondée en 2012 et, en tant que premier service de streaming de musique légal dans le monde arabe, a signé un certain nombre d’offres de grande envergure et axées sur la croissance.

Les maisons de disques indépendantes de la région ont rapidement saisi l’occasion de promouvoir leurs chansons auprès de millions d’auditeurs, tout comme les maisons de disques Big Three.

La société basée au Liban a ensuite conclu des accords avec des fournisseurs de services de téléphonie cellulaire (désireux de former des partenariats et de réduire le piratage) et d’autres marques de médias, gagnant en popularité à mesure que les industries musicales du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord se développaient. (Par exemple, Anghami a figuré en bonne place sur Arab Idol.)

Comme Spotify, Anghami propose des versions gratuites et payantes; ce dernier est livré sans publicité et permet aux utilisateurs de télécharger des chansons et de les lire hors ligne, en plus d’importer de la musique à partir de sources non anghami.

Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé que le plus grand service de streaming musical d’Inde, Gaana, avait obtenu plus de 150 millions d’abonnés et une position de leader dans le pays. Tous les signes indiquent que les marchés émergents deviennent de plus en plus lucratifs pour les services de streaming, bien que les poids lourds mondiaux comme Spotify et Apple Music peinent à établir des positions de premier plan.