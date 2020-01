Anghami est-il à vendre? Étiquette de prix de 400 millions de dollars selon la rumeur

Selon un rapport de Bloomberg, Anghami envisage de vendre la société à un réseau de télévision payante à Dubaï appelé Orbit Showtime Network (OSN).

Des sources internes ont déclaré à Bloomberg que le service de streaming de musique du Moyen-Orient – dont le nom signifie «mes morceaux» en arabe – pèse actuellement sur diverses options commerciales, avec une vente en avant parmi celles-ci.

Les mêmes sources ont indiqué que si une vente est conclue, l’entreprise pourrait être évaluée à 400 millions de dollars. Bien que ce prix soit conditionné à un certain nombre de facteurs non spécifiés.

Le rapport indique en outre qu’une autre option que la société envisage est de recourir aux services de JPMorgan Chase & Co. pour agir en tant que banque d’investissement en leur nom. Leur responsabilité serait de lever des capitaux pour l’entreprise afin qu’ils puissent étendre leurs opérations.

Jusqu’à présent, aucune des parties mentionnées dans le rapport – Anghami, OSN ou JPMorgan Chase – n’a émis de commentaires officiels à ce sujet.

Il y a quelques années, Anghami, fondée en 2013 et basée à Beyrouth, a atteint 30 millions d’utilisateurs. Mais bien qu’il soit toujours l’un des services de streaming les plus populaires dans la région, il a récemment fait face à une concurrence accrue de la part de Spotify et de Deezer.

Deezer regorge également de liquidités après avoir levé 267 millions de dollars auprès d’un prince saoudien il y a quelques années.

Si OSN achète Anghami, ce ne sera pas le premier accord qu’ils auraient conclu avec eux. Les deux sociétés ont signé un accord en 2019 qui a permis à Anghami de diffuser la dernière saison de Game of Thrones via le service de streaming vidéo d’OSN Wavo.

En plus de Beyrouth, Anghami possède des bureaux à Dubaï et dans d’autres villes du Moyen-Orient. Les entités suivantes sont des actionnaires connus de la société:

Middle East Venture PartnersSamena CapitalEmirates Integrated Telecommunications Co.MBC GroupEtihad Etisalat Co.

