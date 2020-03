Anglo-Irish Bluegrass Five-Piece Midnight Skyracer fait ses débuts sur l’île

Les nouvelles signatures de Island Records Midnight Skyracer, le premier groupe de bluegrass à avoir signé avec un grand label britannique, ont sorti leur premier single dans le cadre de l’accord, «Break The Rules». Le morceau du quintette anglo-irlandais féminin précède l’album Shadows On the Moon, qui sortira le 5 juin. La suite de Fire de 2018 a été réalisée dans les studios Real World de Peter Gabriel dans le Wiltshire.

Midnight Skyracer, formé en 2017, s’est fait un nom sur le circuit des festivals britanniques et dans toute l’Europe et l’Australasie. Ils sont dirigés par Laura et Charlotte Carrivick, les jumelles du sud du Devon qui ont enregistré six albums en tant que Carrivick Sisters et continuent de se produire sous ce nom.

La joueuse de violon et dobro Laura Carrivick dit: «C’est une énorme nouvelle pour nous. Nous avons commencé à le faire parce que nous aimons tous tellement le pâturin et que c’est très amusant de jouer. Ensuite, il s’est avéré que nous n’étions pas les seuls à l’avoir aimé! » Le son du groupe combine le pâturin, le ballade en montagne et leurs harmonies puissantes, reconnaissant la Origines américaines du genre mais avec une pointe qui leur est propre.

Avec sa sœur Charlotte à la guitare, Laura est rejointe par Leanne Thorose à la mandoline et au chant, Tabitha Benedict (banjo, chant) et Eleanor Wilkie (contrebasse). Midnight Skyracer est déjà confirmé pour six festivals britanniques cette année, dont Black Deer, Ely Folk et Dartmoor Folk.

«Nous aimons tous ces discours sur une plus grande représentation des femmes dans les festivals et les remises de prix», dit Laura, «et nous voulons être une partie massive de cela, mais nous n’avons pas non plus intérêt à être l’acte symbolique féminin pour augmenter le quota. Il faut être le meilleur et gagner sa place lors de ces événements. Nous sommes tellement ravis que nous faisons maintenant partie de Island Records et pouvons partager notre musique avec le plus large public à ce jour. »

L’album Shadows On The Moon de Midnight Skyracer sort le 5 juin. Pré-commandez-le ici.