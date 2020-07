Animal Collective change le titre et la couverture de deux de leurs albums pour avoir des stéréotypes racistes

Au-delà de la pandémie évidente de coronavirus, d’importants changements sont en cours qui visent à mettre fin au racisme. La conversation sur ce sujet a commencé à la suite du meurtre de George Floyd le 25 mai, car cet homme a été étouffé par un policier de Minneapolis, son seul crime, étant afro-américain. Depuis lors, des industries comme la musique ont pris position en la matière et Animal Collective veut faire la différence.

Alors que des milliers de personnes dans le monde se sont levées pour protester contre la brutalité policière et le racisme systémique, des mouvements comme Black Lives Matter ont gagné en importance. Compte tenu de la conversation et surtout que ce n’est évidemment pas juste, des groupes comme Lady Antebellum et les Dixie Chicks ils ont changé de nom pour avoir des connotations racistes, montrant qu’ils en sont conscients.

Et maintenant, Animal Collective fait sa part pour qu’au moins la musique ressemble à un espace sans discrimination changer le nom et la pochette de deux de ses albums. Il s’avère que ce 3 juillet, le groupe composé de Panda Bear, Avey Tare, Geologist et Deakin a téléchargé toute sa discographie sur Bandcamp, mettant des plongeurs pour éviter de payer les taxes demandées par le site.

Mais ce n’est pas ce qui a retenu l’attention, car en plus de cette bonne nouvelle pour ceux qui aiment écouter de la musique sur cette plateforme, ont annoncé qu’ils modifieraient certains de leurs albums, dans le cadre de la révolution culturelle que connaît l’industrie musicale.

Quels enregistrements ont changé?

Selon Pitchfork, Animal Collective a partagé une déclaration où les membres a expliqué en détail les raisons pour lesquelles ils avaient décidé d’apporter ces modifications. Pour commencer, son album de 2003 intitulé Ici vient l’Indiensera maintenant appelé Arche pour avoir une relation avec les peuples autochtones qui survivent dans certaines régions des États-Unis et qui pourraient être induits en erreur.

« Avec le plus grand respect pour les peuples autochtones, nous pensons qu’avoir le mot » Indien « dans le titre de notre album envoie le mauvais message pour cibler le peuple amérindien. Ce n’est pas ce que nous voulions avec la musique », a mentionné le groupe à ce sujet. Pour essayer de résoudre ce problème, Ils ont dit qu’une partie des bénéfices de cet album ira à des associations qui collaborent avec les Indiens d’Amérique..

«Les gens» et le vrai stéréotype raciste

Animal Collective a également changé l’art de son peuple EP 2006, car comme il y a quelques jours avec la marque Aunt Jemima, une femme afro-américaine apparaît sur la couverture appelé aux États-Unis «maman». C’est l’un des plus anciens stéréotypes raciaux qui existentIls décrivent essentiellement cette femme comme une fidèle servante de leurs maîtres blancs.

«Il n’y a aucun moyen d’expliquer pourquoi nous utilisons cette couverture, nous avons donc décidé de la retirer. Nous comprenons maintenant que l’utilisation de stéréotypes racistes cause plus de tort que toute explication ne peut réparer, et nous nous en excusons « , ont-ils déclaré. Le groupe a également annoncé que tous les bénéfices que ce record apportera à l’avenir iront aux initiatives qui luttent pour l’égalité entre les races.

L’EP avec lequel Animal Collective a montré une tribu du Brésil

Les membres d’Animal Collective ont parlé de leur EP Rencontre des eaux à partir de 2017 qui montre sur les images de couverture de la tribu Tatuyo au Brésil. Quand il a été publié dans le cadre de Record Store Day, ils ont fait don d’une partie du produit à IDESAM; une organisation chargée de suivre de près le développement de toutes ces tribus.

«Alors que nous étions invités dans son monde, nous pensons qu’il est juste de continuer à montrer notre gratitude. À l’avenir, nous reverserons une partie de nos redevances de cet album à Cultural Survival », a conclu le groupe. Pour terminer, Ils ont dit que ce 3 juillet ils sortiraient un nouvel EP appelé Bcrête au calme, Dont les profits iront entièrement pour aider toutes ces causes.

