Ann Wilson de Heart’s confirmée pour la foire de l’homme Ramblin 2020

La chanteuse de cœur Ann Wilson a été confirmée pour se produire au Ramblin ’Man Fair 2020.

Wilson jouera sur la scène principale de Ramblin ’Man le dimanche, où elle devrait se produire titres du catalogue Heart ainsi que des coupes de sa carrière solo.

Dimanche, les rockeurs de blues Blues Pills rejoindront également la scène principale. Ils joueront des morceaux de leur premier album éponyme et de sa suite «Lady In Gold». Et avec un nouvel album studio attendu plus tard cette année, ils en profiteront peut-être pour diffuser quelques nouvelles chansons.

Le festival de rock, prog, country et blues aura lieu à Mote Park, Maidstone, Kent, les 17, 18 et 19 juillet, avec des artistes dont The Quireboys, Hawkwind, Rival Sons, Big Big Train, Phil Campbell et The Bastard Sons et Monster Truck et Clutch parmi les groupes confirmés précédemment.

Pendant ce temps, le salon Ramblin ’Man Fair de Lynyrd Skynyrd sera le seul spectacle britannique de la tenue emblématique de l’Alabama en 2020.

L’équipe de Ramblin ’Man a déclaré dans un communiqué:« Avec plus de 50 ans dans le secteur de la musique,[Lynyrd Skynyrd] ont traversé une tragédie et tout ce que le rock’n’roll pouvait leur lancer et ont toujours pris le dessus. Cela fait partie de leur tournée d’adieu et c’est peut-être votre dernière chance de les voir en direct. »

En décembre, il a été annoncé que Billy Bob Thornton et The Boxmasters seraient les vedettes de la scène Outlaw, tandis que Clutch effectuera un total de trois sets au cours du week-end.

“Nous sommes très flattés d’avoir été invités à faire trois sets à Ramblin’ Man 2020 “, a déclaré Neil Fallon de Clutch. «Nous prévoyons de rendre chaque ensemble aussi distinct que possible. Le premier set, vendredi, sera le brûleur de grange, samedi sera plus un set semi-acoustique, et pour dimanche, nous prévoyons d’inviter de nombreux amis à jouer jusqu’au bout. Ensuite, nous dormirons. “

Les billets Ramblin ’Man Fair sont en vente maintenant. Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations sur le festival de cette année.

Écoutez le meilleur du cœur sur Apple Music et Spotify.