Annihilator: vidéo lyrique «Habillé pour le mal»

“Habillé pour le mal”, la nouvelle vidéo lyrique de vétérans canadiens du thrash metal ANNIHILATOR, peut être vu ci-dessous. Le morceau est extrait du prochain album du groupe, “Balistique, Sadique”, dû le 24 janvier via Musique de Silver Lining.

Guitariste, chanteur, producteur et auteur-compositeur fondateur Jeff Waters déclare à propos de la chanson: “Mal sous l’apparence d’un homme; c’est ainsi que je décrirais le thème dans celui-ci. Les gens qui n’ont rien de bon en eux. Détruisant tout sur leur passage avec abus, mensonges et négativité. Généralement, juste être un être humain méchant et ruinant des vies au nom de l’argent, pensant que cela les rend spéciaux. Cela les rend juste mauvais et une perte de vie. Musicalement parlant, celui-ci est aussi old-school ANNIHILATOR métal comme il obtient. Il est évident que l’ambiance de ce morceau nous rappelle les débuts du groupe; s’étendant même aux jours de démonstration de 1984 à 1988. Un point culminant pour moi dans cette chanson est la voix légendaire de CORBEAU‘s John Gallagher sur la voix de soutien avec Durham Kat Shevil Gillham (VENTS DE GÉNOCIDE). Un honneur d’avoir John sur ce disque et sa voix contribue à faire de cette chanson un tueur. Oh, et beaucoup de guitare shred, comme certains l’exigent depuis un moment! Nous espérons que vous l’aimez … nous le faisons! “

Cité par des groupes comme MEGADETH, PANTERA, THÉÂTRE DU RÊVE, ENFANTS DE CORPS, AGNEAU DE DIEU, OPETH, TRIVIUM et beaucoup, beaucoup plus comme ayant une certaine influence sur leur musique, Des eaux et ses camarades de groupe ont continué de faire le tour du monde année après année tout en diffusant régulièrement de la musique de “vrai métal” de haute qualité.

Écrit, interprété, conçu et produit par nul autre que Des eaux lui-même, “Balistique, Sadique” a été enregistré à la toute nouvelle technologie de pointe Watersound Studios UK à Durham plus tôt cette année.

Des eaux dit: “Presque tous les artistes aiment d’abord les chansons qu’ils créent. Ils sont comme vos bébés. Dans mon cas, il est difficile d’être le principal auteur / producteur et de rester frais, de trouver de nouvelles idées ou d’améliorer les anciennes et je suis étant donné que «nous» aimons ce que nous faisons, nous pouvons être aveuglés à quel point une chanson ou un disque est bon ou mauvais. Le temps nous le dira. Presse, fans, membres du groupe, label, etc., ils le feront TOUS vous dire ce qu’ils pensent et, à leur manière, ils ont généralement raison. Dans ce cas, je jette ce non-sens à la poubelle et je peux vous dire que nous avons fait un disque qui est en colère, technique, de retour aux trois premiers disques vibes et il va être difficile de continuer à écrire un autre album après avoir sorti celui-ci. Meilleur album que j’ai fait depuis 2005 «Schizo Deluxe» et je pense que beaucoup diront que ce nouveau est parmi les trois premiers. Du ‘Mur de pierre’-une piste «Psycho Ward» à la hantise «Je suis la guerre», l’énervé ‘L’attitude’ à l’agression et à la technicité old-school de «Avec les ordures», le dossier est comme ceci: prenez le «Alice», ‘Pays imaginaire’ et ‘Mettre le feu au monde’ enregistrez-les, mettez-les en colère, combinez la production old-school avec du matériel de studio high-tech moderne, puis ajoutez le meilleur travail de guitare que je ne savais pas avoir encore en moi, et vous avez le meilleur que nous puissions offrir. Honnêtement, je ne peux pas attendre que tout le monde entende ça. “

ANNIHILATOR est:

Jeff Waters (chant / guitare)



Rich Hinks (basse)



Aaron Homma (guitare)



Fabio Alessandrini (tambours)

photo par Kai Swillus



