Annonce de la première cinématographique américaine de PJ Harvey

Le Film Forum de New York a annoncé la première théâtrale américaine du film PJ Harvey: A Dog Called Money de Seamus Murphy le 18 mars. Le documentaire explore les voyages de Murphy et PJ Harvey à travers Washington, D.C., Kosovo et Kaboul, Afghanistan. Ces voyages inspireront plusieurs œuvres collaboratives, dont The Hollow of the Hand, un livre photo grand format qui présentait la poésie de Harvey aux côtés des photos de Murphy, l’album Harvey’s 2016 The Hope Six Demolition Project et A Dog Called Money, présenté en première à la Berlinale 2019.

En octobre 2019, Harvey a partagé sa reprise de la chanson thème de Peaky Blinders «Red Right Hand». Ce printemps-là, elle a composé le feuilleton télévisé britannique en quatre parties «The Virtues» et la production théâtrale du West End de All About Eve. a En 2011, Murphy a réalisé des vidéos pour les 12 chansons de Harvey’s Let England Shake LP.

