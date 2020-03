Annonce de l’album de berceuses du clan Wu-Tang

La musique de Wu-Tang Clan a été adaptée dans un nouvel album adapté aux nourrissons qui sortira plus tard ce printemps. Lullaby Renditions of Wu-Tang Clan arrive sur vinyle pour le Record Store Day le 18 avril, avec un CD et une sortie numérique le 24 avril.

Lullaby Renditions of Wu-Tang Clan fait partie du Rockabye Baby! , qui a également sorti des versions berceuses de musique de Snoop Dogg, des Beatles, des Red Hot Chili Peppers, de Beyoncé et de plusieurs autres. Découvrez ici ce qui se passe d’autre pour le Record Store Day de cette année.

Revisitez la fonctionnalité «C.R.E.A.M» du Wu-Tang Clan de Pitchfork n’est pas l’hymne capitaliste que vous pensez que c’est sur le Pitch.

