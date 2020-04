Annonce de l’album hommage au reggae de Gil Scott-Heron et Brian Jackson

Le groupe de reggae de Washington D.C., les Archives ont annoncé leur nouveau LP Carry Me Home. Un hommage reggae à Gil Scott-Heron & Brian Jackson, un hommage reggae aux deux artistes pour ce qui aurait été le 71e anniversaire de Gil Scott-Heron. L’album a été produit par Darryl “Trane” Burke des Archives et Eric Hilton de Thievery Corporation, et doit sortir le 27 mai via le label Montserrat House de Hilton. Découvrez ci-dessous le premier single «A Toast to the People» avec Raheem DeVaughn.

Le disque s’étend sur toute l’étendue du partenariat créatif de Scott-Heron et Brian Jackson, qui a duré de l’album Pieces of a Man de 1971 (avec l’hymne de protestation «La révolution ne sera pas télévisée») jusqu’au LP de 1980 1980 et comprend des classiques comme 1974. L’hiver en Amérique. Hilton et Burke ont rassemblé des artistes comme DeVaughn, Puma Ptah, le poète dub Mutabaruka, le fils d’Augustus Pablo Addis et le fils de Joseph Hill of Culture Kenyatta pour se produire aux côtés des Archives sur le disque, qui comprend également des contributions de Jackson lui-même sur trois titres.

Le batteur et producteur de Chicago Makaya McCraven a récemment rendu hommage au dernier album de Scott-Heron avec We’re New Again: A Reimagining de Makaya McCraven. En savoir plus à ce sujet dans “Comment Makaya McCraven a réinventé l’album final de Gil Scott-Heron” sur le terrain.

Carry Me Home: Un hommage reggae à Gil Scott-Heron et Brian Jackson:

01 La maison est là où se trouve la haine (ft. Puma Ptah)

02 Rivières de mes pères (ft. Addis Pablo, Puma Ptah)

03 Peace Go With You Brother (ft. Puma Ptah)

04 C’est ton monde (ft. Brian Jackson, Puma Ptah)

05 Qui paiera les réparations sur mon âme? (ft. Mustafa Akbar, Puma Ptah)

06 Chant du vent (ft. Puma Ptah)

07 Doit être quelque chose (ft. Brian Jackson, Puma Ptah)

08 Un toast au peuple (ft. Raheem DeVaughn)

09 La révolution ne sera pas télévisée (ft. Kenyatta Hill, Mateo Monk)

10 canne (ft. Puma Ptah)

11 Révolution déguisée en changement (ft. Mutabaruka, Puma Ptah)

12 Winter in America (ft. Brian Jackson, Puma Ptah)

13 La maison est là où se trouve la haine [I Grade Dub Mix]

14 Rivières de mes pères [I Grade Dub Mix]

