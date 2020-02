Annonce des rééditions Prince’s The Rainbow Children et One Nite Alone

Les albums de Prince en 2001 et 2002 The Rainbow Children et One Nite Alone seront réédités le 17 avril via Legacy. Deux albums live, One Nite Alone… Live! et le double album One Nite Alone: ​​The Aftershow… It Ain’t Over !, sortira également ce jour-là. En plus des disques vinyle, tous ces disques seront publiés sur CD en tant que Prince: The One Nite Alone Collection. Celui-ci est accompagné d’une copie DVD de Prince: Live at the Aladdin Las Vegas.

Longtemps épuisé, The Rainbow Children a été le premier album de Prince sorti sous le nom de Prince après qu’il ait changé son nom en arrière du symbole imprononçable. One Nite Alone est arrivé six mois plus tard.

Lisez «Comment c’était d’être la seule autre personne dans le studio avec Prince, selon son ingénieur Peggy McCreary» sur le terrain.

