Annulation des festivals de folk et de jazz de Newport 2020

Les festivals de folk et de jazz de Newport 2020 ont été annulés en raison des directives COVID-19 du Rhode Island. “Aussi dévastateur que cela puisse être d’écrire ces mots, c’est équilibré avec un sentiment renouvelé d’ESPOIR”, a écrit le producteur exécutif Jay Sweet dans un communiqué. «C’est la devise du Rhode Island pour une bonne raison et c’est aussi le sentiment que vous, notre famille de festival, respirez constamment lorsque nous nous réunissons dans les bons moments et peut-être plus important encore, dans les moments difficiles. Cette communauté ne ressemble vraiment à aucune autre en musique, et je pense que nous pouvons sortir de cette épreuve plus forts et plus connectés que jamais. » Retrouvez la déclaration complète de Jay Sweet ci-dessous.

Les remboursements complets sont disponibles pour les détenteurs de tickets. Les organisateurs encouragent également les gens à faire un don à la Newport Festivals Foundation pour s’assurer que les fêtes puissent revenir en 2021.

Le mois dernier, la Newport Festivals Foundation a lancé le Newport Festivals Musician Relief Fund.

Newport Folk 2020 devait avoir lieu entre le 31 juillet et le 2 août. La programmation incluait Big Thief, Sharon Van Etten, Andrew Bird et plus encore. Les dates de Newport Jazz 2020 étaient du 7 au 9 août. Sur le projet de loi étaient Makaya McCraven, Khruangbin, la comète est à venir, Wynton Marsalis, Norah Jones et d’autres.

