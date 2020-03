Annulation des iHeartRadio Music Awards en raison de préoccupations liées au coronavirus

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a entraîné le report indéfini d’un autre événement très attendu de l’industrie musicale: les iHeartRadio Music Awards.

iHeartRadio s’est rendu sur Twitter ce matin pour annoncer l’annulation. Le message de la société a réitéré que le lieu des iHeartRadio Music Awards, le Shrine Auditorium à Los Angeles, restera fermé jusqu’à au moins la fin du mois. La semaine dernière, des représentants du gouvernement de Californie ont découragé les rassemblements publics de plus de 250 personnes d’aller de l’avant.

La déclaration citée indique également que des remboursements sont actuellement accordés aux détenteurs de tickets et que la santé et le bien-être des «invités, employés, artistes et partenaires sont notre [iHeartRadio’s] priorité. ” La remise des prix avait été programmée pour être diffusée en direct sur Fox, et il est prévu que la cérémonie reprogrammée apparaisse sur le réseau.

De plus, une nouvelle date pour les iHeartRadio Music Awards n’a pas été fixée, mais Fox et iHeartRadio «fourniront plus d’informations et des mises à jour pertinentes dès qu’elles seront disponibles». La cérémonie de remise des prix d’iHeartRadio devait initialement avoir lieu le 29 mars.

Usher avait été réservé pour accueillir la cérémonie, et Justin Bieber et Lizzo, entre autres, devaient se produire en direct. De plus, Billie Eilish, Taylor Swift et Ariana Grande ont reçu plusieurs nominations.

Sur Twitter, les réponses semblent généralement favorables à la décision de reporter la remise des prix. De nombreux tweets de suivi ont cependant été publiés par des fans passionnés, en particulier ceux du BTS de Corée du Sud, car le processus de vote des iHeartRadio Music Awards se poursuivra jusqu’au 23 mars. BTS a été nominé pour “Meilleur clip vidéo” et “Meilleure armée de fans”, et les votes peuvent être exprimés via le site Web d’iHeartRadio ou via Twitter.

Un éventail d’artistes de l’industrie musicale, d’organisateurs d’événements et de sociétés, dont iHeartMedia, ont été touchés par la pandémie de coronavirus. Outre l’annulation des iHeartRadio Music Awards, iHeartMedia a dû faire face à une baisse significative du cours des actions. Certes, la société, cotée sous le symbole IHRT, a vu son prix par action passer d’environ 17 $ il y a un mois à quelque part dans le stade approximatif de 9 $.

Le géant de la promotion de concerts Live Nation a connu une baisse similaire du cours des actions, passant d’un sommet par action d’environ 75 $ il y a un mois à une valeur actuelle d’environ 37 $.