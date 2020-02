Annulez vos plans car le scrutin pour EDC Mexico 2020 est arrivé!

C’était en novembre de l’année dernière lorsque EDC Mexico a annoncé une affiche super variée pour sa 202e édition, qui a surpris beaucoup grâce à la variété des artistes de la scène EDM et de la musique électronique qui seront présentés à Mexico du 28 février au 1 mars, et parmi lesquels se détachent des noms comme Madeon, Diplo, Knife Party, Borgore, David Guetta, Tokimonsta, entre autres. Maintenant, si EDM était à vous de 2013 à 2014, ce sera un coup de nostalgie.

Et bien, nous savons que relativement il manque quelques jours pour que l’EDC Mexico 2020 ait lieuCependant, nous savons également que février laisse «comme du sable entre les doigts», cela et le fait que plusieurs d’entre nous portent encore la croix de la pente de janvier, ce qui nous a obligés à abandonner certains billets et à accorder des préférences à ces factures sans payer.

Peeero (car il y a toujours un mais) si tu meurs en allant au EDC Mexico 2020, mais vous n’avez pas un cinquième dans le portefeuille, ne vous inquiétez pas ici à Sopitas.com – où nous vous aimons tellement et nous aimons vous voir réussir – nous allons devenir beaux avec quelques billets pour vous lancer trois jours après EDC Mexico 2020 sans avoir à dépenser un poids. Bien sûr!

Comment puis-je gagner mes billets pour Oncle Sopitas?

Si vous avez déjà atteint cette partie, c’est parce que vous êtes plus qu’intéressé par les billets pour le EDC Mexico 2020 (et pour cause), alors il y a les étapes que vous devez suivre pour gagner vos billets. Bien sûr, lisez bien les instructions, car une erreur peut vous faire manquer l’opportunité de profiter d’un week-end plein d’EDM et de musique électronique sur le circuit Hermanos Rodriguez. Truite!

1.- Tout d’abord: Vous devez suivre @Sopitas et @SopitasFM dans tous leurs réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram). Ne sautez pas cette étape, car nous le saurons. 👀

2.- Dans votre compte Twitter partagez cette note et dans ce même tweet mentionnez au moins quatre DJ qui meurent pour voir à l’EDC Mexico 2020. Accompagnez tout avec le hashtag # EDC2020X Soupes et mentionner @Soups et @SopitasFM.

3.- C’est le plus complexe: Dans un autre tweet, postez une photo de vous avec un élément aléatoire (un marcianito en caoutchouc, un panache, etc.) que vous emporteriez à l’EDC Mexico 2020, avec un papier qui dit # EDC2020XSopitas (cela ne vaut pas la peine d’utiliser Photoshop ou tout autre programme d’édition). Dans ce tweet, il mentionne également les récits de @Soups, @SopitasFMet le hashtag # EDC2020X Soupes, qui doit être inscrit sur votre carton ou votre feuille de papier, comme nous l’avons déjà mentionné.

4.- Depuis que tu as fait ça, Demandez à vos amis de donner RT et aimez votre tweet photo. Vous devez avoir au moins 10 de chacun (soit 10 RT et 10 j’aime) pour que votre tweet puisse participer au concours. Et soyez prudent car nous vérifierons plus tard que les tweets ont ces exigences, nous vous recommandons donc de ne pas avoir votre compte privé. C’est évident.

5.- Maintenant, Un petit test de connaissances. Attentif, car les questions suivantes n’ont pas à y répondre sur Twitter (sauf si vous souhaitez diffuser les réponses aux autres participants), alors ne les postez pas sur votre compte. Les questions sont:

Quel EP de Two Door Cinema Club a produit Madeon?

Quel est le nom de la chanson que David Guetta a faite en collaboration avec Kid Cudi?

En quelle année et avec quelle chanson de Zedd un Grammy a-t-il gagné?

6.- Entrez les liens de vos deux tweets JUSTE ICI, ainsi que les autres données demandées. Dans ce même e-mail, nous vous contacterons.

Et prêt, si vous êtes l’un des premiers à terminer correctement toutes les étapes de la dynamique vous prendrez un abonnement complet (c’est-à-dire un billet pour vendredi, un autre pour samedi et un de plus pour dimanche) à lancer à Édition 2020 d’EDC Mexico. Ouais!

IMPORTANT:

– Nous mettrons les noms des gagnants dans cette note, Alors restez à l’écoute pour elle.

– Cette dynamique commence le mardi 18 février et se termine le mercredi 19.

– Les billets devront être récupérés à nos bureaux situés dans le CDMX. Considérez cela si vous participez d’un autre état, car nous ne livrons en aucun cas.

– Les Les gagnants seront informés le 19 février dans le courant de l’après-midi.

– Il est important que vos comptes Twitter ne sont pas protégés (qui ne sont pas privés, alors), car il faut vérifier qu’ils ont bien suivi toutes les étapes.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.