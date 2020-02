Anoushka Shankar publie son premier album «Love Letters» sur Mercury KX

Anoushka Shankar, sitariste, compositrice et productrice nominée six fois aux Grammy Awards, a publié aujourd’hui son premier EP pour Mercury KX, Love Letters. Love Letters révèle une nouvelle direction pour Anoushka, un changement de style et de sujet, et arrive à un moment charnière de sa carrière alors qu’elle signe avec son nouveau label Mercury KX. Anoushka Shankar a été décrite par The Guardian comme une «joueuse de sitar virtuose», elle repousse les limites de la façon dont l’instrument est entendu et perçu et «l’utilise comme vecteur de créativité» (The Times).

Lettres d’amour

Les chansons poignantes de Love Letters témoignent d’une période de profond bouleversement pour Anoushka – problèmes de santé, chagrin, bouleversements domestiques – et montrent un côté nouveau, vulnérable et brut d’elle en tant qu’auteur-compositeur et musicien. «Ces moments ont été difficiles, ce qui m’a poussé dans des endroits très vulnérables», a expliqué Anoushka. “J’ai écrit à partir d’un endroit personnel avant, bien sûr, mais il y avait quelque chose de particulièrement tendre dans le processus cette fois, et c’était un défi créatif d’être assez courageux pour permettre à la musique de rester aussi brute qu’elle a commencé.”

Écrire et enregistrer des lettres d’amour a été cathartique pour Anoushka Shankar – un «processus doux et organique» qui l’a vue collaborer presque exclusivement avec des pairs féminines. Au cours des périodes les plus difficiles de cette période 2018-2019, Shankar a trouvé que le soutien pratique et émotionnel offert par ses amis, ses collègues artistes et ses interprètes est devenu naturellement de nature artistique.

Une troupe tournante de chanteurs, musiciens et producteurs se présenterait pour un soutien émotionnel et des discussions qui ont évolué en sessions d’écriture de chansons. Anoushka a noté: «J’ai vraiment pu découvrir la façon dont les femmes se présentent les unes aux autres lorsque la crise éclate. Il y avait cette douceur; Je me sentais très tenue tout au long de ce processus, et c’est vraiment de là que vient la musique – l’expérience partagée des femmes, me tenant la main et m’aidant à trouver un endroit sûr pour mettre certains de mes sentiments. “

Une multitude de femmes pionnières figurent sur Love Letters, notamment le collaborateur principal Alev Lenz, le duo vocal jumeau Ibeyi, la chanteuse et violoncelliste Ayanna Witter-Johnson, la célèbre chanteuse indienne Shilpa Rao, l’ingénieur de mastering de Brooklyn Heba Kadry (Björk, Slowdive) et l’ingénieur britannique de mastering audio Mandy Parnell (Aphex Twin, The XX).

Anoushka Shankar

Sitariste, compositrice et productrice Anoushka Shankar est la fille du légendaire sitariste Ravi Shankar. Elle est une figure singulière et défiant le genre dans les scènes de musique du monde classique, contemporaine et progressive. Sa musicalité dynamique et spirituelle lui a valu plusieurs distinctions prestigieuses, notamment six nominations aux Grammy Awards, la reconnaissance en tant que plus jeune et première récipiendaire féminine d’un Bouclier de la Chambre des communes britannique et un Songlines Best Artist Award. En plus de jouer en tant que sitariste solo, le travail de composition d’Anoushka a conduit à des collaborations interculturelles avec des artistes tels que Sting, MIA, Herbie Hancock, Pepe Habichuela, Karsh Kale, Rodrigo y Gabriela et Joshua Bell, démontrant la polyvalence du sitar dans toutes les comédies musicales. genres. Anoushka a également commencé à composer pour le cinéma, y ​​compris la partition du film muet Shiraz de 1928 pour le British Film Institute.

En fin de compte, la collection de chansons sur Love Letters va au-delà du chagrin ou de la perte, “Il s’agit vraiment de traverser la douleur plutôt que de s’arrêter”, a expliqué Anoushka. Et son ascension est la même: 2020 verra Anoushka en tournée dans sa nouvelle musique, aux côtés de gala spéciaux pour commémorer le centenaire de la naissance de son défunt père légendaire Ravi Shankar. Les amours peuvent aller et venir, le changement peut être la seule constante, mais le but d’Anoushka en tant qu’artiste, militant et survivant reste inébranlable.

