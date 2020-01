Anthrax à Sweetwater Sound: vidéo de la classe d’enregistrement

Centre d’enregistrement de Sweetwater Sound, Sweetwater Studios, hébergé des thrashers classiques ANTHRAX pour un cours de deux jours en septembre dernier. Le cours a eu lieu à Sweetwater Studios«Studio A, où les participants ont passé les deux jours à apprendre le processus d’enregistrement du début à la fin: du positionnement des micros et de la composition des sons au suivi, au mixage et à la post-production. Les séances ont été supervisées par Sweetwater Studios producteur / ingénieur senior et VP de la production musicale Mark Hornsby et ont été filmés par le réalisateur de vidéoclips Nigel Dick.

Réalisateur primé Nigel Dick a réalisé certains des clips les plus influents des quarante dernières années; des actes de rock massifs comme GUNS N ‘ROSES, DEF LEPPARD et NICKELBACK à des stars de la pop comme Britney Spears.

Sweetwater Studios producteur / ingénieur senior et VP de la production musicale Mark Hornsby est un producteur et ingénieur primé qui a dirigé Eau douceprogrammation éducative et enregistrement de séries de master class. Son travail d’ingénierie et de production s’est étendu à tous les genres et l’a vu travailler avec une multitude d’artistes, dont GODSMACK, Garth Brooks, Bootsy Collins, Steven Curtis Chapman, Outkast et le London Philharmonic, parmi beaucoup d’autres.

ANTHRAX poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Pour tous les rois”, qui a été publié en février 2016. Un effort de suivi est prévu plus tard cette année.



