Anti: Quand Rihanna a rejeté le paradigme pop

Après sept albums exécutés en tant que hitmaker pop, Rihanna a cherché à changer sa formule comme jamais auparavant. Briser un silence de quatre ans – sa plus longue encore – Anti a été, comme elle l’a dit à Vogue, le résultat de sa recherche de musique pour «correspondre à ma croissance». Passant au platine en moins de 24 heures, elle a vu l’icône de la pop barbadienne vaincre ses peurs et repousser ses limites créatives encore plus loin. Frappant n ° 1 sur le Billboard 200, elle a également fait de Rihanna la première artiste noire à figurer pendant 200 semaines sur les listes convoitées. Dans le monde de la pop peu risqué, elle avait prouvé une fois de plus qu’elle était capable de faire bouger les choses.

Une arrivée énigmatique

Depuis son premier album en 2005, La musique du soleil, la superstar avait sorti un nouvel album presque chaque année, avec une édition de luxe Reloaded de Bonne fille est devenue mauvaise combler une lacune en 2008. Après les années Sans s’excuser, Rihanna avait également étendu son empire à d’autres industries, du cinéma à la mode, tout en lâchant une chaîne de célibataires pour apaiser les masses.

La diva pop a formé un trio improbable avec Paul Mccartney et Kayne West sur le single folky et strumalong ‘FourFiveSeconds’, sorti en janvier 2015 et rapidement suivi par le hit de piège fanfaron ‘B__ch Better Have My Money’, sur lequel Rihanna rappelle à tout le monde: “Ne fais pas comme tu as oublié / j’appelle les coups, coups, coups. “

Avec des sons divergents sur chaque single, les critiques et les fans ne savaient pas à quoi s’attendre d’Anti. L’art de couverture peu orthodoxe était tout aussi impénétrable, englouti dans un lavis de peinture rouge et représentant une jeune Rihanna tenant un ballon et portant une couronne surdimensionnée qui couvre ses yeux. L’œuvre comportait également un poème en braille, intitulé «If They Let Us, Part I», qui a rendu l’arc narratif de l’album plus clair: «J’ai parfois peur d’être mal compris. C’est simplement parce que ce que je veux dire, ce que je dois dire ne sera pas entendu. Entendu d’une manière que je mérite à juste titre. »

Maintenir son statut

Malgré un plan de lancement minutieux, Anti a fuité le 27 janvier 2016 – le jour même où le chanteur a sorti son premier single, «Work», et deux jours avant la date de sortie prévue de l’album.

Bien que ‘Work’ partage des salle de danse ADN aux albums précédents de Rihanna, il l’a vue rendre hommage à ses racines caribéennes dans plus que la production. Chantant en patois jamaïcain, Rihanna a confondu la plupart des auditeurs internationaux, qui ont initialement considéré les paroles comme du charabia. Dans la même interview de Vogue, cependant, la signataire a expliqué comment ‘Work’ était l’un de ses singles les plus authentiques: “C’est ainsi que nous parlons dans les Caraïbes. C’est très cassé et c’est comme, vous pouvez comprendre tout ce que quelqu’un veut dire sans même finir les mots. “

Alors que de nombreux auditeurs étaient ver d’oreille chorus, qui a contribué à propulser la chanson au n ° 1 sur le Billboard Hot 100, ils ont raté le contexte plus nuancé.

Avec un verset invité de Canard«Le travail» fonctionne sur deux plans: travailler dur pour maintenir une relation, tout en travaillant dur pour se réparer. Tout comme Rihanna le déclare: «Je dois faire les choses à ma façon, chérie», dans l’ouvrage d’Anti, «Considération», «Travail» fait également référence à la façon dont la chanteuse a travaillé sans relâche pour maintenir son statut.

Un album d’humeurs

Bien que la majeure partie de la discographie de Rihanna soit ponctuée de numéros dance-pop flashy et de ballades R&B prêtes à la radio, Anti est composé d’ambiances. Avec une production plus réduite, sa voix occupe le devant de la scène sur des rythmes minimalistes alors qu’elle adopte l’approche plus languissante et opposée au genre de la souche alors émergente de pop-R & B. Pour y parvenir, elle a recruté tous les architectes vedettes de ce son, dont The-Dream, Timbaland et The Weeknd.

Si Classé R était un pop-rock de grande envergure et de la taille d’une arène, Anti (et son deuxième single, “Kiss It Better”) rendait hommage au côté plus sexy et plus funk de Pop des années 80. Bien qu’il n’ait pas eu autant de succès commercial que certains de ses plus gros succès, le baiser sexuel «Kiss It Better» était emblématique de tout ce sur quoi Rihanna avait travaillé; canalisation Prince tout au long, Rihanna a également donné à la chanson la vidéo érotiquement chargée qu’elle méritait.

Tout au long de la Années 2010, Rihanna avait été hors la loi de la musique pop, mais même avec son style peu orthodoxe, elle a réussi à trouver des tubes qui ont atteint un large public. Après «Kiss It Better» avec le tube trap-R & B «Needed Me», elle est retournée à son personnage de pistolet, renversant le script en déclarant: «Ne vous ai-je pas dit que j’étais un sauvage? / F__k votre cheval blanc et votre voiture », dans le top 10.

Tout comme Anti était une expérience avec le genre et la production, Rihanna a également utilisé l’album pour explorer de nouvelles techniques vocales. De son tirage insulaire sur «Work» à la livraison de staccato qu’elle a utilisée pour le hors-la-loi ballé «Desperado», Rihanna joue avec différents personnages sur chaque piste. ‘Woo’ propose encore plus de distorsion vocale, plus une voix invitée et une production de Travis Scott, tandis que Rihanna chante une relation encore et encore.

Une rébellion pop

Du seul titre, il est clair qu’Anti était une réaction à la musique populaire à l’époque. Cela dit, Rihanna a toujours exprimé le désir de créer une «musique intemporelle», où se situe «Love On The Brain».

La ballade doo-wop-soul est plus sombre que vous ne le pensez à la première écoute, comme le confie Rihanna: «Ça me bat noir et bleu, mais ça me fait tellement de bien.» Un an après la sortie d’Anti et sa tournée mondiale qui l’accompagne, «Love On The Brain ‘atteint le Top 5 du Billboard Hot 100. Ailleurs, la ballade acoustique’ Never Ending ‘est clairement inspirée par ses précédents collaborateurs Coldplay (elle se serait sentie comme chez elle sur l’album Mylo Xyloto de ce groupe) et emprunte une voix mélodie d’un autre incontournable adulte contemporain, «Merci» de Didon.

La dernière moitié d’Anti est pleine de coupes plus downtempo et sensuelles. “Ouais, je l’ai dit” et “Same Ol” erreurs “voient Rihanna à son plus vulnérable. Produit par Timbaland, le premier est un défilé torride qui fait un clin d’œil au R&B de tempête calme des années 90 et qui rappelle le morceau «Skin» de son album de 2010, Bruyant.

Une nature exploratoire

L’une des plus grandes surprises d’Anti a été la fidèle interprétation de Rihanna de Tame Impala Les courants piste “New Person, Same Old Mistakes”. Retravaillée et renommée «Same Ol» Mistakes », Rihanna chante la chanson dans une perspective féminine, lui donnant un nouveau sens artistique. C’est ici qu’elle se rend compte qu’elle ne peut pas s’attarder sur les erreurs qu’elle continue de commettre et qu’elle apprend à aimer la personne qu’elle est devenue.

À la fin de l’album, Rihanna affiche ses talents vocaux sur une chaîne de ballades. Sur ‘Higher’, elle chante avec abandon, puisant dans une partie plus crue et plus rauque de sa voix, tandis que la fermeture du morceau ‘Close To You’ est le genre de chanson de torche qu’elle a cherché pendant toute sa carrière. Dans l’ensemble, la nature exploratoire d’Anti a révélé plus de facettes de l’agitation créative de Rihanna, alors qu’elle s’éloignait davantage de la musique, transformant l’album en ce qui semblait être une déclaration finale.

