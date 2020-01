Anvil Frontman dit que les bandes métalliques capables de remplir les arènes «deviendront quelque chose du passé»

“Le Classic Metal Show” a récemment mené une entrevue avec le chanteur Steve “Lips” Kudlow des légendes canadiennes du métal ENCLUME. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Quant à savoir s’il y aura une autre vague de groupes de métal capables de monter au niveau de l’arène pour prendre la place de METALLICA, IRON MAIDEN et JUDAS PRIEST à leur retraite:

Lèvres: “Il n’y en aura pas. Cela deviendra quelque chose du passé. Il n’y a rien de tel, et il n’y a pas d’infrastructure pour recréer une telle chose. Une fois cette ère terminée, c’est fini. C’est tout. Nommez un groupe – [there is] pas celui qui est dans la vingtaine remplissant les arènes. Ce n’est pas comme il y a 35, 40 ans, quand IRON MAIDEN a commencé à le faire, et JUDAS PRIEST; ils remplissaient des arènes et ils étaient dans la vingtaine. Cela n’existe pas aujourd’hui. C’est parti.”

Sur quels disques ENCLUME pour écrire et enregistrer de nouveaux albums lorsque l’activité musicale est en déclin:

Lèvres: “Vous avez raison – il n’y a pas de véritable activité d’enregistrement et il n’y a pas d’argent en redevances. Mais il y a de l’argent et [a way] pour gagner sa vie en jouant en direct et en vendant des marchandises. Ce que la musique est devenue, c’est devenu votre jingle publicitaire pour vendre des t-shirts. [Laughs] Au-delà de cela, il n’y a rien à faire. La diffusion en continu est désormais la clé de voûte. Les seules ventes physiques sont généralement le vinyle, et les gens achètent plus de vinyle en le collectionnant plutôt qu’en utilisant ce qu’ils utilisent pour l’écouter. Pour l’écouter, il vaut mieux utiliser un CD, créer des fichiers sur votre ordinateur ou le télécharger. Ensuite, vous avez l’audio de la plus haute qualité, mais avouons-le: le vinyle n’est pas la meilleure qualité audio. [Laughs] Ils n’ont pas créé de CD et de son numérique sans raison. Il y a beaucoup de gars qui veulent contester ce fait. Aller de l’avant. Ne discute pas avec moi. Discutez avec les scientifiques qui ont compris comment obtenir un rendu parfait de 20 à 20 000 Hz, puis dites-moi que le vinyle fait cela et je dirais: «Non. Ce ne est pas.’ C’est scientifique et c’est la preuve et c’est la fin. Donc, quoi que vous vouliez penser et quoi que vous vouliez dire ou quelle que soit votre opinion, ce n’est qu’une opinion. Ce n’est basé sur rien d’autre qu’une opinion plutôt que sur des faits. La réponse en fréquence est une réponse en fréquence et les chiffres ne mentent pas. [Laughs]”

Pourquoi ENCLUME continue de faire des albums complets:

Lèvres: “Je veux faire une tournée. Je veux aller gagner ma vie. Je veux aller m’amuser. [Laughs] Quelle autre raison pourriez-vous avoir pour le faire? “

Sur comment ENCLUME finance l’enregistrement de leurs albums studio:

Lèvres: “Nous sommes une marque qui tire une avance d’un label; [that’s]généralement comment nous avons pu le faire. Ça n’a pas posé de problème. Nous avons utilisé Gage [[La musique]pour les deux derniers albums, mais ils sont allés et ont arraché tout un tas de groupes et ont fait faillite et ont couru avec l’argent, donc cela ne semble plus être une si bonne idée. Cela a certainement fonctionné de manière incroyable et, en fait, nous étions dans le noir avant la sortie de l’album, les deux derniers albums. Je veux dire, je suppose que vous pourriez dire la même chose à propos de celui-ci[[«Enfin légal»], mais c’est un peu différent dans le niveau. Je ne détiens pas d’argent, mais cela dit, c’est vraiment difficile. Vous atteignez le seuil de rentabilité. Vous atteignez le seuil de rentabilité. C’est comme je l’ai dit, vous créez de la musique pour dynamiser votre entreprise en vendant des marchandises et vous embaucher pour jouer en direct. En fin de compte, c’est de là que vous faites votre argent. Dieu merci, l’enregistrement ne coûte pas un bras et une jambe comme avant. Il n’y a pas de financement pour cela. D’où allez-vous obtenir l’argent? Vous pouvez à peine générer suffisamment de ventes. Ces jours-ci, comme le label sur lequel je suis signé[L’Allemagne[Germany’sAFM Records], J’imagine qu’ils vont bien faire parce qu’il va y avoir une certaine quantité de CD vendus. Mais de plus, il y aura beaucoup de vinyles vendus, et ils vont vraiment tout faire. Ils ont un certain nombre de versions différentes de l’album qui sortent et différentes couleurs de vinyle. Ils ne sont pas stupides. Ils savent ce qu’ils doivent faire pour vendre des produits. Ils récupéreront l’argent qu’ils nous ont donné pour l’enregistrer. Bien sûr, pour nous, nous allons vendre des milliers de t-shirts. Je vais gagner ma vie et j’ai des centaines et des centaines de spectacles à faire cette année. Aucun problème à ce niveau. Tout fonctionne. Mais pour beaucoup d’autres groupes, les groupes qui ne sont pas une marque, c’est ce dont je parle, c’est un rêve. C’est à peu près un rêve de réaliser cela, de réaliser ce que je dis, homme; [it’s] si difficile. Je me sens très, très chanceux de ce qui s’est passé avec ma carrière, même si certains diraient: «Hé, mec. Vous avez traversé l’enfer. Je ne pense pas avoir vécu l’enfer comme ce que beaucoup de groupes traversent aujourd’hui. Je suis très reconnaissant de ce que j’ai et de ce que j’ai. Voilà donc ce que j’en pense. Je passe un bon moment. C’est un excellent moyen de se retirer d’un dur labeur physique, comme faire des livraisons pour une entreprise de restauration. Je n’ai plus à faire ça et je n’ai pas eu à le faire depuis 13 ans. Je pense que je vais très bien et je suis une personne très, très contente et heureuse, je suis heureux de le dire. “

Sur la direction musicale de “Enfin légal”:

Lèvres: “La diversité – c’est un album massif et diversifié, en particulier les différents aspects de ce qu’est le métal. C’est comme toutes les différentes facettes. Chaque chanson est sa petite chose unique. Ce n’est pas un album à sens unique. Il est extrêmement diversifié dans les clés , dans la hauteur, dans les tempos, le sujet. C’est en fait assez remarquable, vraiment, mais en quelque sorte, c’est tout ENCLUME. Vous allez trouver des saveurs de SABBAT NOIR, vous allez trouver des saveurs de VIOLET FONCÉ, vous allez trouver des saveurs de, je ne sais pas, TED NUGENT. Il y a toutes sortes de petites saveurs de toutes les époques du rock et du métal dans cet album. Ce n’est pas unidimensionnel. C’est très, très multidimensionnel. C’est assez unique. C’est assez intéressant. “

“Enfin légal” est dû le 14 février via AFM Records comme digipak, sur du vinyle numérique, noir et du vinyle de couleur limitée. ENCLUME enregistré le nouveau disque à Soundlodge studios à Rhauderfehn dans le nord-ouest de l’Allemagne.

Bien qu’au départ un groupe de quatre musiciens, ENCLUMELa gamme actuelle de Kudlow, le batteur Robb Reiner et bassiste Chris Robertson.

ENCLUME gagné en popularité et de nouveaux fans depuis le documentaire théâtral 2008 “Anvil: L’histoire d’Anvil”, actuellement disponible sur Netflix.