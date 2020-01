Anvil publie un vidéoclip pour la chanson titre “Finalement légal”

Le clip officiel de la chanson “Enfin légal” des légendes canadiennes du métal ENCLUME peut être vu ci-dessous. La piste est la coupe du titre du prochain album du groupe, “Enfin légal”, dû le 14 février via AFM Records comme digipak, sur du vinyle numérique, noir et du vinyle de couleur limitée.

ENCLUME, un groupe basé à Toronto, a été formé en 1978 par des amis d’enfance, guitariste / chanteur Steve “Lips” Kudlow et batteur Robb Reiner. Tous deux venaient de familles juives et jouaient de la musique ensemble depuis leur adolescence. ENCLUME est considéré comme ayant eu une influence sur de nombreux groupes de métal, y compris METALLICA, MEGADETH, SLAYER et ANTHRAX.

Bien qu’au départ un groupe de quatre musiciens, ENCLUMELa gamme actuelle de Kudlow, Reiner et bassiste Chris Robertson.

ENCLUME gagné en popularité et de nouveaux fans depuis le documentaire théâtral de 2008, “Anvil: L’histoire d’Anvil”, actuellement disponible sur Netflix.

ENCLUME enregistré le nouveau disque à Soundlodge studios à Rhauderfehn dans le nord-ouest de l’Allemagne. En parlant de la direction musicale du LP, Reiner Raconté The Metal Voice: “C’est juste une continuation de ce que nous faisons depuis quatre ou cinq ans, vraiment. Des riffs très puissants. Ça va être plus fracassant, écrasant ENCLUME. “

Ajoutée Kudlow: “Bien sûr, tout est frais et nouveau, mais les racines sont toujours bien nous-mêmes. Tous ceux qui nous ont aimés auparavant nous aimeront toujours, et les gens qui ne nous ont pas aimés ne nous aimeront toujours pas. En fin de compte, c’est là que ça va s’asseoir, parce que je ne vais pas adapter ma musique et mes chansons aux gens qui ne nous aiment pas et j’espère qu’ils le feront. Je vais faire exactement le contraire. Les gens qui nous aiment, ils veulent entendre genre de tempos et de riffs, et je cherche ces choses, parce que c’est vraiment mon vocabulaire, et je vais continuer avec ça – avec de nouveaux sujets et de nouvelles choses à chanter. “

Il a poursuivi: “Je pense que cet album a certains des meilleurs livres lents et certains des meilleurs trucs rapides que nous ayons jamais faits. Vous essayez d’être différent parce que vous ne voulez pas qu’il soit exactement le même , car alors vous vous répétez simplement – vous n’êtes pas créatif. “

En ce qui concerne la “Enfin légal” Titre, Reiner m’a dit: “«Enfin légal» c’est principalement deux choses. Nous célébrons la légalisation de la ENCLUME bong parce que le Canada a changé ses lois sur la marijuana l’année dernière, ce qui signifie que nous ne naviguons plus tout le temps près du vent. Voilà pourquoi le titre de l’album annonce que ENCLUME sont enfin légaux. Nos fans l’ont toujours su, mais le grand public nous a traités comme des criminels depuis longtemps. ” Kudlow ajoutée: “«Enfin légal» est notre façon de dire au public: «Ça va, ENCLUME ça va, tu peux enfin nous aimer! ‘”

Liste des pistes:

01. Enfin légal



02. Accroché au Nebraska



03. Chemtrails



04. De l’essence



05. Je suis vivant



06. Parler au mur



07. Serre



08. Plastique au paradis



09. Bottom Line



dix. Nourriture pour le vautour



11. Quand tout a été dit et fait



12. Pas le temps



