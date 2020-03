Anvil’s Lips claque l’ancien bassiste: «Depuis le départ, nous avons fait beaucoup mieux»

Le batteur Robb Reiner et guitariste / chanteur Steve “Lips” Kudlow des légendes canadiennes du métal ENCLUME a parlé à Metal Exhumator de l’ajout d’un bassiste Chris Robertson, qui a rejoint le groupe en 2014 en remplacement de Sal Italiano. Sal était dans ENCLUME seulement pendant deux ans après le départ de Glenn “Glenn Five” Gyorffy, qui a joué avec le groupe pendant une décennie et demie. Après sa sortie, Glenn a publié une déclaration exprimant sa joie de ne plus “travailler avec des vieillards pharisaïques, narcissiques, sociopathes, rigides, ennuyeux et grincheux qui tuent tout le plaisir et la jouissance de vivre le rêve”. Il a ajouté qu’il était “censé se sentir consommable” et traité comme s’il “chevauchait leurs queues de cochon après 15 ans de loyauté et d’amour pour ce dont je faisais partie”.

En ce qui concerne ENCLUMEla formation actuelle, Robb a dit: “Musicalement, ça marche bien.” Lèvres a ajouté: “Musicalement, ça marche très bien. Ça ne pourrait pas être mieux.”

Selon Reiner, Robertson “Il travaille juste ici. Il est dans le groupe, mais il travaille en quelque sorte ici”, a-t-il dit. “Lèvres et moi-même, nous écrivons toute la musique. “

Lèvres “Et nous gérons l’entreprise.” C’est notre affaire, donc c’est un employé. [Laughs] C’est juste comme ça que ça a fonctionné le mieux. C’est la façon la plus confortable et la plus raisonnable de travailler. Voilà pourquoi il en est ainsi. “

Robb a ajouté: “Mais c’est un bon ajustement. Il fait bien son travail.”

Lèvres également abordé ENCLUME‘expérience de travail avec un ancien camarade de groupe – qu’il n’a pas mentionné par son nom – en disant: “Nous avions un bassiste que nous avons laissé dans l’entreprise et nous avons laissé sur le plan personnel et nous avons laissé l’écriture, mais il ne faisait rien pour ça. Et quand ça arrive, c’est pris pour acquis et on en profite. Et c’est pour ça que ça n’a pas marché. On faisait toujours tout le boulot, et l’autre gars est vraiment accroché à nous et puis il n’est pas vraiment responsable de quoi que ce soit. Et puis, à la fin de la journée, [he’s] nous en vouloir parce que nous obtenons toute l’attention à cause du film[seréférantaudocumentaire[referringtothedocumentary‘Enclume! L’histoire d’Anvil ‘]et tout, [and] il est devenu jaloux. «Comment se fait-il pas moi? Ce n’est pas de ma faute si tu avais deux ans quand le groupe a commencé. Vous avez rejoint bien après. Vous n’êtes pas un membre d’origine. Vous n’êtes pas vraiment un membre contributeur non plus. Et les gens connaissent la différence. Ils peuvent entendre la différence. Ils savent d’où vient la musique – ils savent que ça vient Robb et moi. On ne vous regarde pas de la même manière, et quoi que je fasse, je ne peux pas changer ça. Mais l’inégalité et la route cahoteuse qu’il a créé jusqu’au point où il devait aller. Et à partir de cela, nous avons appris que nous devons garder les choses séparées, puis tout va bien.

“Le pire, c’est que le gars, après coup, des années plus tard, va,” J’ai écrit les chansons “” Lèvres a continué. “Eh bien, évidemment, vous ne l’avez pas fait, parce que le groupe a continué sans vous longtemps après, et va bien mieux sans vous. Attendez une minute – cela ne correspond pas. Peut-être que vous étiez en fait un détriment plutôt qu’une bonne chose pour le vous étiez en fait une mauvaise chose pour le groupe. Depuis le départ, nous avons fait beaucoup mieux. “

Robb a ajouté: “C’est bon maintenant. Et nous allons continuer ainsi.”

Gyorffy rejoint ENCLUME en 1996 et est apparu sur sept des albums du groupe, dont “Ceci est treize” et “Juggernaut Of Justice”, sur lequel il a écrit et chanté la chanson “Ce tour”. Il a été initialement remplacé par Italiano – un membre de Long Island, New York IRON MAIDEN groupe hommage VIE APRÈS LA MORT et du metal progressif original LA SCÈNE NIGHTMARE, ainsi qu’un ancien membre du célèbre groupe de heavy metal des années 80 VILLES.

ENCLUMEdernier album de, “Enfin légal”, a été libéré le 14 février via AFM Records.



