Aphex Twin est de retour avec six nouveaux parchemins pour calmer l’anxiété!

Comme nous l’avons déjà vu ces dernières semaines, la musique est l’un des outils les plus puissants pour calmer l’anxiété et nous distraire pendant un certain temps de toutes les nouvelles que nous lisons quotidiennement sur la pandémie de coronavirus. Plusieurs de nos artistes préférés font beaucoup de choses pour nous distraire (et se laisser distraire) en ces jours de confinement, beaucoup choisissent de partager de nouvelles musiques et c’est le cas avec Aphex Twin.

Après avoir lancé Syro il y a près de six ans – et souffler la tête avec sa première fois dans notre pays dans le cadre de la programmation de la cérémonie 2019 -, le producteur et DJ irlandais a décidé de profiter de ces jours pour sortir de sa petite cachette et nous montrer quelques chansons, bien sûr et comme d’habitude, le tout sous un énorme manteau de mystère.

Il se trouve que grâce à un étrange poste, Aphex Twin a écrit un message sincère pour honorer son père –Qui est décédé récemment, bien qu’il ait précisé que ce n’était pas le cas pour COVID-19– et aussi pour rappeler au monde que ce que nous vivons à cause du coronavirus est quelque chose de grave. Comme si cela ne suffisait pas Il en a profité pour réactiver l’un de ses comptes Soundcloud où il a publié 6 nouvelles chansons pour que tout le monde puisse les écouter.

Les noms de ces chansons (pour ne pas perdre l’habitude) sont très particuliers, car il semblerait que ce soient des titres provisoires qu’il a donnés à ses modèles. “Tha2 ″“Tha2 [World Scam Mix]”“s8v1 ″“prememory100N Part 2 ″“m11st ION ” et “”qu 1 “sont une collection assez solide de pièces électroniques qu’au-delà de nous inviter à faire de notre mieux ou à organiser une grande fête dans notre maison, ils semblent être les sujets idéaux pour calmer un peu l’anxiété de nos joursCe sont des chansons lentes et complètement environnementales qui vous aideront à trouver un peu de paix.

La chanson la plus spéciale qui se démarque peut-être est “qu 1”, parce que c’est un bel échantillon de ce que Aphex Twin peut faire avec juste un synthétiseur, une de ces chansons qui vous fera sentir comme si vous atteigniez le paradis. Aussi dedans et À travers la musique, il dédie ce thème à son père, donc ça vaut le coup de pleurer avec cette chanson.

Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Arrêtez ce que vous faites et jouez ci-dessous les six nouvelles chansons que Aphex Twin a pour nous tous: