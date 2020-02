Apocalyptica rejoint Elize Ryd d’Amaranthe pour la performance “ I Don’t Care ” à Oslo (vidéo)

Séquences vidéo filmées par des fans de APOCALYPTICA interpréter la chanson “Je m’en fiche” le 16 février à Oslo, en Norvège, avec une apparition spéciale par AMARANTHEc’est Elize Ryd sur le chant principal, peut être vu ci-dessous.

Sorti en 2008, “Je m’en fiche” était APOCALYPTICAle premier hit de la radio rock n ° 1 aux États-Unis. Le morceau, qui comportait à l’origine des voix de l’époque –PROLONGATION DE TROIS JOURS chanteur Adam Gontier, Est apparu sur APOCALYPTICAsixième album studio, “Mondes entrent en collision”.

APOCALYPTICAest le dernier LP, “Cell-0”, est sorti en janvier via Musique de Silver Lining.

En soutien de “Cell-0”, APOCALYPTICA – violoncellistes Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso et Paavo Lötjönenet batteur Mikko Sirén – étaient les invités spéciaux pour SABATON sur une tournée européenne de 15 pays et 23 dates qui a débuté le 17 janvier à Zurich, en Suisse, et s’est terminée à Oslo. AMARANTHE figurait également sur le projet de loi.

L’enregistrement de “Cell-0” a suivi une pause de quatre ans entre les albums qui a donné au groupe une nouvelle perspective et a affecté la façon dont il abordait la nouvelle musique. L’album voit APOCALYPTICA retour à ses racines et est le premier album instrumental du quatuor en 17 ans. APOCALYPTICA les membres se mettent au défi de découvrir de nouvelles saveurs et couleurs dans leurs instruments respectifs.

“Cell-0” a été produit par APOCALYPTICA, mélangé par Andrew Scheps (PIMENTS CHILI ROUGES, LANA DEL REY, METALLICA, SABBAT NOIR), et enregistré à Sonic Pump Studios à Helsinki.

Plutôt que de porter une attention stratégique à des aspects comme l’écriture de singles, le groupe s’est approché “Cell-0” comme une œuvre d’art entièrement formée, reliant les bons détails et les teintes à l’énergie d’être un véritable groupe de violoncelle-métal. En se poussant à trouver d’autres endroits et niveaux dans leur musique, APOCALYPTICA ouvert à certaines méthodes et émotions apparemment peu orthodoxes tout en voyageant à travers ce processus créatif.

“Ces nouvelles chansons ont tellement de couches et sont si complexes, et il n’est pas toujours facile de montrer exactement de quoi elles parlent”, Toppinen exprimé. “Mais je pense que c’est aussi la beauté de la musique instrumentale, que l’auditeur peut toujours se sentir libre de faire l’expérience des mêmes chansons de manière très, très différente. C’est aussi une raison pour laquelle nous ne voulons pas expliquer les chansons avant qu’elles ne soient expérimentées. . ”



