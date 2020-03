Apocalyptica s’associe à Joakim Brodén de Sabaton pour un single / vidéo ‘Live Or Die’

Rockers de violoncelle finlandais APOCALYPTICA ont sorti un tout nouveau morceau et vidéoclip, “Vivre ou mourir”, avec des chants invités de SABATONc’est Joakim Brodén.

La chanson possède une liaison indéniablement dynamique dans le heavy metal – la musique envoûtante de APOCALYPTICA et la voix puissante de Brodén se réunir pour créer un cri de guerre féroce axé sur la profanation de notre planète. Publié via Musique de Silver Lining, “Vivre ou mourir” a été composé par APOCALYPTICA et enregistré en Finlande avec APOCALYPTICA et Martin Hansen (SCORPIONS) produisant. La vidéo, réalisée par Ville Juurikkala et tourné à Berlin, est un morceau de performance fougueux qui présente Brodén au chant.

APOCALYPTICA et SABATON ont une histoire de collaboration nouvelle mais notable. Plus récemment, les deux groupes ont enregistré une version du 2010 SABATON Piste “Angels Calling”, sorti en novembre 2019, avec un clip vidéo d’accompagnement. En plus, APOCALYPTICA était invité spécial sur SABATONtournée européenne de 15 pays à peine conclue et acclamée par la critique, qui comprenait APOCALYPTICA joindre SABATON sur scène tous les soirs pour une demi-douzaine de chansons. Comme l’a écrit un critique britannique: “La chimie entre les deux groupes était absolument incroyable. APOCALYPTICA jetaient autour de leurs violoncelles aussi fort que SABATON jetaient autour de leurs guitares. “

À l’appui de leur sortie d’album studio en cours, le tout-instrumental “Cell-0”, APOCALYPTICA – violoncellistes Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen et batteur Mikko Sirén – débutera la première étape de sa tournée nord-américaine en 2020 le 3 mai à Orlando, en Floride. Le groupe présentera ses performances émouvantes et live dans 20 villes sur une période de trois semaines, se terminant le 26 mai à Boston, Massachusetts. Avec une setlist qui variera de nuit en nuit, APOCALYPTICALes performances de ce dernier seront composées de nouvelles chansons de “Cell-0” ainsi que du riche catalogue du groupe. BOBINE DE LACUNE prendra en charge toutes les dates en Amérique du Nord.

Alors que l’Europe connaîtra l’un des événements les plus attrayants, passionnants et “apocalyépiques” de l’année à l’automne 2020, lorsque les géants du violoncelle APOCALYPTICA s’unir avec EPICA pour divertir des publics de tout le continent, de Budapest à Barcelone, sur la “Epic Apocalypse Tour”. Les deux co-titre, montrant à la fois une camaraderie rafraîchissante et un manque d’ego, et seront rejoints par le groupe de métal progressif passionnant ROUE, qui s’ouvrira chaque soir avec leurs grooves captivants et leur exploration sociale profonde.



