Apple accepte un paiement de 500 millions de dollars pour l’ancien système de limitation de l’iPhone

Apple a accepté un accord de 500 millions de dollars pour limiter les anciens appareils iPhone.

L’accord donnera aux utilisateurs d’iPhone 6 et 7 un petit paiement – tant qu’ils vivent aux États-Unis. Bien sûr, les membres du groupe nommés et leurs avocats recevront une part plus importante de ce paiement massif.

Apple a reconnu avoir limité les anciens appareils iPhone pour économiser la batterie. Tous les appareils de la gamme iPhone 6 et 7 ont été affectés par la limitation – Apple a proposé un remplacement gratuit de la batterie en compensation.

Le règlement de 500 millions de dollars a été déposé vendredi devant un tribunal californien. Il attend maintenant l’approbation finale du tribunal. L’accord a pris des mois à négocier et résoudrait des dizaines de recours collectifs auxquels Apple fait face. Ces poursuites ont été déposées en 2017 et 2018 et ont ensuite été regroupées en une seule plainte.

Dans le cadre du règlement provisoire, Apple offrira 25 $ à tout propriétaire d’iPhone couvert actuel ou ancien.

Les membres du groupe nommés recevront de 1 500 $ à 3 500 $ tandis que les avocats engrangeront 90 $ en honoraires. Le règlement semble avoir un paiement minimum de 310 millions de dollars. Cela signifie que le paiement pourrait augmenter si moins de personnes déposaient des réclamations pour l’argent.

En 2017, les propriétaires d’iPhone ont découvert que la vitesse du processeur iOS était limitée à mesure que la batterie du téléphone vieillissait. La fonction était censée arrêter les performances décalées à mesure que la batterie se dégrade. Mais Apple n’a pas révélé l’existence de la fonctionnalité, ce que beaucoup de gens ont trouvé trompeur.

Les prestataires disent avoir acheté de nouveaux appareils pour résoudre le problème – lorsqu’une nouvelle batterie résout le problème.

Apple a également accepté des paiements massifs dans d’autres pays. Le mois dernier, la société a accepté de payer une amende de 27 millions de dollars en France. Les autorités françaises et italiennes ont censuré Apple en réponse à la vieille controverse d’étranglement de l’iPhone.

Après que le ministère américain de la Justice a annoncé une enquête en 2018, Apple a commencé à proposer des remplacements de batterie. Ils ont même offert des remboursements partiels aux personnes qui avaient payé pour avoir une nouvelle batterie dans leur ancien iPhone.