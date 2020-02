Apple condamné à une amende de 27 millions de dollars en France pour un ralentissement intentionnel de l’iPhone

Un régulateur français a infligé à Apple une amende de plus de 27 millions de dollars pour le scandale du ralentissement de l’iPhone.

Apple admet qu’il est coupable de ralentir les anciens iPhones et d’aggraver les fonctionnalités de gestion de la batterie. Mais la société nie que l’intention de ralentir les téléphones soit de forcer les utilisateurs à les mettre à niveau. Les enquêteurs n’étaient pas d’accord.

Apple admet les allégations en 2017 mais affirme que le ralentissement a l’intention de réduire la demande de CPU. Depuis qu’Apple a été appelé sur la pratique et que les ventes d’iPhone continuent de ralentir, Apple se concentre désormais sur un modèle de revenus basé sur les abonnements. Ce modèle comprend des abonnements pour les jeux, les actualités, les films et la télévision, la musique et même une carte de crédit de marque Apple.

Apple affirme que le programme de ralentissement de l’iPhone était nécessaire pour «empêcher les arrêts prématurés et les performances saccadées».

Les groupes de consommateurs et les gouvernements du monde entier ont été scandalisés par la nouvelle. Les autorités françaises ont enquêté sur le problème en 2018 pour voir si Apple participait à une forme d’obsolescence programmée.

Apple s’est excusé et a offert des remplacements de batterie à prix réduit pour 29 $ pour les anciens utilisateurs d’iPhone. Environ 11 millions de personnes ont participé à ce programme de remplacement des piles.

Apple dit que le problème de ralentissement n’est pas pertinent dans son dernier iPhone 11 – qui peut garder la batterie en bonne santé plus longtemps. Le jugement comprend également une bannière sur la page d’Apple France. La bannière indique qu’Apple a commis une pratique commerciale trompeuse et a payé une amende pour régler l’affaire.

Apple affirme que des facteurs tels que la faible charge, les climats froids et la dégradation naturelle de la batterie sont les raisons de la pratique du ralentissement de l’iPhone. Apple dit que la fonctionnalité a été mise en œuvre pour la première fois pour l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus et l’iPhone SE.

Le scandale a soulevé de nombreuses questions sur le droit de réparer, car le remplacement de la batterie résout le problème. Apple rend intentionnellement l’ensemble de son matériel difficile à réparer pour l’utilisateur final, ce qui encouragera probablement les mises à niveau plutôt que de conserver un appareil plus ancien. Peut-être que cette pratique est quelque chose que les régulateurs français pourront étudier ensuite.