Apple Corps. Remporte un jugement de 77 millions de dollars contre les contrefacteurs des Beatles

La juge du tribunal de district des États-Unis, Beth Bloom, a décerné à Apple Corps. 77 millions de dollars de dommages et intérêts suite à une action en justice concernant des marchandises non autorisées concernant l’équipement des Beatles.

Apple Corps. a poursuivi 77 personnes et petites entreprises qui vendaient des t-shirts, des chandails et d’autres vêtements des Beatles non autorisés, et le verdict de 77 millions de dollars reflète des frais de 1 million de dollars prélevés contre chaque partie responsable. Selon la loi, le juge Bloom aurait pu infliger une amende de 77 millions de dollars aux 77 accusés, pour un total de 154 millions de dollars.

Il semble hautement improbable que Apple Corps. réclamera la totalité ou même une partie de la somme désignée; aucun des accusés n’a comparu devant le tribunal et la plupart d’entre eux n’ont été identifiés que par leur nom d’utilisateur en ligne. Cependant, la décision devrait dissuader les contrefacteurs potentiels de vendre des produits sans licence. Soit dit en passant, les contrefacteurs de marques n’ont pas été autorisés à commander, vendre et / ou fabriquer des produits de marque à l’avenir.

Le 6 février 2014, le président Obama a nommé Bloom pour siéger en tant que juge dans le district sud de la Floride, et le Sénat a finalement voté 95-0 pour confirmer sa position. Le juge Bloom a également fait la une des journaux pour avoir supervisé le procès (en cours) de 10 milliards de dollars contre Craig Wright, qui prétend avoir inventé le Bitcoin.

Les Beatles ont fondé Apple Corps. en 1968, pour remplacer leur ancienne entreprise, Beatles Ltd. L’entreprise ne doit pas être confondue avec la technologie d’Apple; en 2007, les marques ont réglé un différend de marque sur plusieurs décennies.

Apple Corps. opère dans un certain nombre de domaines d’activité, mais la majorité de ses bénéfices proviennent d’Apple Records. L’ancien vice-président exécutif de Sony / BMG, Jeff Jones, est actuellement le PDG d’Apple Corps. Au cours de son mandat, une multitude de décisions importantes ont été prises en ce qui concerne la disponibilité et la distribution des albums et des produits des Beatles.

Par exemple, Jones a dirigé les efforts pour établir un site Web officiel des Beatles, réédité les albums des Beatles numériquement et en vinyle et facilité le développement de The Beatles: Rock Band en 2009, entre autres étapes avant-gardistes.

Au moment de la rédaction de cette pièce, Apple Corps. n’a pas commenté publiquement la victoire juridique.