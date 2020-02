Apple embauche un directeur musical de Warner pour diriger des «initiatives musicales stratégiques»

Jeff Bronikowski a quitté l’équipe de direction de Warner Music pour rejoindre Apple. Il est le nouveau directeur des Global Strategic Music Initiatives.

Ni Apple ni Bronikowski n’ont commenté publiquement la transition – AppleInsider a découvert la mise à jour LinkedIn sur la page de Bronikowski. Son poste le plus récent a été celui de vice-président principal chez Warner Music pendant trois ans.

Avant cela, il a travaillé comme vice-président senior chez Universal Music Group pendant 11 ans. La page LinkedIn de Bronikowski cite également des postes chez Yahoo, AOL et Echo Nest pour un mélange d’expérience technologique et musicale. Bronikowski est diplômé de l’Université de Georgetown et titulaire d’un MBA de la NYU’s School of Business.

Apple semble braconner de sérieux talents pour intensifier son service mondial de streaming musical. Spotify détient toujours la tête des abonnés mondiaux, mais des embauches comme Bronikowski peuvent aider à changer cela.

Au dernier décompte, Apple a confirmé 60 millions d’abonnés payants pour Apple Music. Spotify a partagé environ 124 millions d’abonnements premium dans le monde.

Warner Music ne peut cesser de perdre son talent de leader au profit des services numériques. Deux anciens dirigeants de Warner Music dirigent l’équipe mondiale de licences musicales de TikTok. L’équipe musicale de Facebook est dirigée par une autre ancienne dirigeante de Warner Music – Tamara Hrivnak. Même YouTube Music est désormais dirigé par Dan Chalmers, un ancien directeur de Warner basé à Londres.

L’avenir d’Apple basé sur l’abonnement signifie qu’il cherche à augmenter le nombre d’utilisateurs payants d’Apple Music. Les modèles de revenus récurrents sont essentiels à la survie à une époque où les ventes de smartphones diminuent. Le matériel des smartphones a atteint un plateau d’innovation malgré leurs prix exorbitants. Cela signifie que la personne moyenne garde son téléphone plus longtemps que ne le souhaiterait Apple.

Mis à part les améliorations progressives de la caméra, un smartphone d’il y a cinq ans est tout aussi fonctionnel que ceux sortis cette année. (C’est-à-dire, sauf si vous avez acheté un iPhone. Apple a récemment été condamné à une lourde amende pour avoir ralenti les iPhones plus anciens afin de mettre les gens à niveau.)

Sa liste élargie de distributeurs préférés témoigne également de la poussée d’Apple dans l’industrie de la musique.

