Apple fait face à un nouveau litige pour avoir mené une «opération de piratage de musique massive»

Apple a été nommé dans une autre action en justice pour violation du droit d’auteur, qui allègue que la société technologique californienne mène une «opération de piratage musical massif» sur iTunes.

Fiduciaire de Harold Arlen (un compositeur éminent du XXe siècle largement connu pour avoir créé «Over the Rainbow»), SA Music (une maison d’édition fondée par le fils de Harold Arlen), Julia Riva (la petite-fille et représentante de l’écrivain «That’s Amore» Harry Warren ), et la Ray Henderson Music Company (représentant l’auteur-compositeur du même nom), entre autres, ont déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district nord de la Californie.

Outre Apple, les défendeurs de l’affaire comprennent une entreprise de deux employés, Amersham, Buckinghamshire, Royaume-Uni, appelée Pickwick Group, qui, selon son site Web, est spécialisée dans la vente et la distribution de musique populaire (plus ancienne). Pickwick Australia est, vraisemblablement, l’une des entités du groupe Pickwick en Australie, tandis que le défendeur final, nommé Mastercorp Pty Ltd, est lié à la page YouTube de «Pickwick Record Label».

Comme ce fut également le cas dans une poursuite similaire déposée plus tôt ce mois-ci (contre Apple et une autre société britannique qui semble rééditer de la musique ancienne sur le côté), encore une fois par les successions d’Arlen, Warren et Henderson, les plaignants affirment que le « Les défendeurs n’ont obtenu aucune licence qui les autoriserait à reproduire, distribuer ou vendre les enregistrements »dont ils allèguent qu’ils ont été violés et qu’ils ont profité illégalement.

Le dossier indique que Pickwick a fourni à Apple “plus de 2 000 enregistrements piratés”, qui sont actuellement vendus dans l’iTunes Store, bien que la pochette soit légèrement modifiée.

Après avoir qualifié le piratage présumé de «flagrant», les plaignants déclarent que les accusés de l’affaire «ne sont rien de plus que des pirates de bandes modernes».

Jusqu’à la fin de 2011, les enregistrements sonores britanniques étaient protégés par le droit d’auteur pendant 50 ans après leur date initiale de publication; La directive européenne 2011/77 L’UE a cependant prolongé la période de protection du droit d’auteur à 70 ans après la publication initiale – encore beaucoup moins que la période de protection aux États-Unis.

Ainsi, alors que la musique de Harold Arlen et des autres plaignants fait partie du domaine public britannique, le droit légal des entités britanniques de la distribuer à des sociétés comme Apple, ainsi que la question des redevances mécaniques, sont moins clairs.

Au moment d’écrire ces lignes, Apple n’avait pas commenté publiquement ce nouveau procès pour violation de droit d’auteur.