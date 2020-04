Apple fait face à un procès pour contrefaçon de droit d’auteur contre des auteurs-compositeurs et compositeurs

Les représentants et les sociétés de musique de plusieurs compositeurs et auteurs-compositeurs de renom ont déposé une importante plainte pour violation du droit d’auteur contre Apple.

L’équipe juridique des plaignants fait valoir qu’Apple vend depuis longtemps de la musique bootleg sur l’iTunes Store, aux côtés (et souvent à un prix inférieur à) des versions officielles et légitimes des chansons. De plus, il est affirmé que cette pratique constitue une «opération de piratage de musique massive». De plus, les plaignants ont également nommé Adasam Limited, une société britannique, comme défendeur dans le procès. Il est allégué que la marque “, qui n’a pas de présence sur le Web, vend [bootlegged] des enregistrements de pratiquement tous les artistes d’enregistrement connus des années 1920 aux années 1960 »à Apple.

Un éventail d’albums «Greatest Hits» prétendument non autorisés (comprenant des milliers de chansons, organisées par année) ont été cités dans le dossier; “Apple et Adasam sont allés d’année en année et ont publié plusieurs compilations par an, comprenant des copies piratées de pratiquement tous les enregistrements importants des années 40 au début des années 60”.

Et comme les domaines / compagnies de musique des compositeurs demandeurs revendiquent certaines des chansons les plus réussies des années 1900 (dont beaucoup restent populaires aujourd’hui), il est allégué qu’elles souffrent financièrement à cause des reproductions apparemment illégales.

Bien que le rôle et la responsabilité potentielle d’Adasam dans l’affaire semblent clairs (la société a en fait fourni de nombreuses chansons à Apple), l’affirmation des plaignants selon laquelle «Apple n’a effectué aucune enquête ni diligence raisonnable» pour garantir qu’Adasam possédait l’autorisation de vendre sous copyright enregistrements internationaux. En outre, le dossier indique qu’Apple est au courant de la violation présumée du droit d’auteur d’Adasam depuis plusieurs années et a néanmoins continué de conclure des accords avec la société.

Comme mentionné dans cet article et le dossier judiciaire, Adasam a une présence en ligne extrêmement limitée. Selon les registres publics, Adasam Limited a été constituée en société en février 2001 et, en mars 2018, possédait des actifs d’une valeur d’environ 192 700 $ (155 500 £). Il convient également de mentionner que l’entreprise est enregistrée au même endroit qu’une entreprise de nettoyage industriel, qui, selon les documents publics, appartient de nouveau à la même personne.

Les trois compositeurs / auteurs-compositeurs représentés dans le procès sont: Harold Arlen (qui a composé des chansons pour The Wizard of Oz, dont «Over the Rainbow»), Ray Henderson (qui a écrit «Bye Bye Blackbird» et «I’m Sitting on Top of le monde ») et Harry Warren (qui a composé plus de 800 chansons, dont« That’s Amore »).