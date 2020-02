Apple Music étend tranquillement sa liste de distributeurs préférés

Le programme Apple Music Preferred Distributors continue de croître plus d’un an après sa sortie. Voici à quoi les choses ressemblent.

En novembre 2018, Apple a lancé son programme de distribution préférée, comme indiqué pour la première fois sur Digital Music News. Trois partenaires ont été répertoriés comme partenaires «Preferred Plus» – The Orchard, Kontor New Media et CD Baby. Cette liste s’est maintenant élargie pour inclure deux autres membres.

Believe Digital et FUGA sont désormais répertoriés comme distributeurs «Preferred Plus». Les deux distributeurs étaient simplement «Preferred» en 2018 lors du lancement du programme.

Alors, quelle est la différence entre les deux niveaux?

Apple affirme que pour être considéré comme un partenaire de distribution Preferred Plus, un distributeur doit croiser 40 000 chansons par trimestre. Les autres exigences incluent un faible taux de rejet d’Apple Music et la prise en charge des fonctionnalités client de base et avancées.

Les distributeurs préférés doivent répondre aux mêmes exigences, mais ne croisent que 10 000 chansons par trimestre. Ils ne prennent également en charge que les fonctionnalités client de base (pas avancées).

La nouvelle la plus intéressante ici est que la liste complète des distributeurs préférés s’est tranquillement étendue. Consultez la liste complète des partenaires distributeurs privilégiés actuels et comment elle s’est développée au cours des 15 derniers mois.

La liste des distributeurs Apple Music Preferred s’allonge

Preferred Plus (a / o 11 février 2020)

Believe DigitalCD BabyFUGAKontor New MediaThe Orchard

Préféré (a / o 11 février 2020)

AWALDistroKidFluxusGolden DynamicIDOLIngroovesIRICOMLANDRMetropolitan Groove Merchants (MGM) NexToneOnepeaceONErpmRebeatRock MobileSounddropSpace ShowerStem DisintermediaTunecore Inc. Tunecore JPXelon EntertainmentZebralution

Il existe également une liste spécifique pour les maisons d’encodage:

Audio SaladBest & OriginalBitMAXBossdom DigiInnovation CO., LTD.CJ PowercastConsolidated IndependentEMSEnteractiveImagicaImagionIndigo JonesJuice WorldwideMOJOPony Canyon EnterprisePremiere DigitalRadius 60Ragbe Inc.Sony PCLCette liste est très longue par rapport à Spotify – qui fait également quelques changements.

En 2018, Spotify a limité sa liste de distributeurs préférés à CD Baby, DistroKid, EmuBands, FUGA et The Orchard. En janvier 2019, Spotify a divisé ce programme en «préféré» et «recommandé». Spotify a déclaré avoir apporté ces modifications en tant qu’ensemble clair de normes pour les distributeurs qui «fonctionnent bien avec Spotify».

Maintenant, il semble que Spotify déclenche lui-même quelques changements en 2020 (plus à ce sujet à venir).

Bien sûr, les plateformes de streaming ne sont que l’une des nombreuses façons pour les labels et les artistes de promouvoir leur musique en ligne et de cultiver un public plus large. C’est bien de voir qu’il existe de nombreux partenaires très compétents.