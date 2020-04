Apple Music fait ses débuts dans 52 nouveaux pays, dont le Maroc

Apple Music a fait ses débuts dans 52 pays supplémentaires, élargissant sa portée mondiale à un total de 167 pays.

La société de Cupertino, en Californie, a annoncé sa référence en matière d’expansion de haut niveau dans un communiqué de presse, qui a été partagé avec Digital Music News. Apple Music a rejoint l’App Store et Apple Arcade, entre autres applications et services Apple, pour atteindre l’Irak, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, le Kosovo, le Myanmar, etc.

En témoignage de l’influence et de la valeur croissantes du marché de la musique en Afrique, Apple Music et d’autres programmes sont également arrivés au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Libye, au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Rwanda et en Zambie.

En outre, Apple Music (mais pas d’autres offres Apple) a été mis à disposition aux Bahamas, en Jamaïque, au Koweït, au Qatar, en Croatie et en Islande, en plus des États africains, notamment l’Algérie, le Tchad et le Mozambique.

À leur inscription au service de streaming, les résidents des 52 pays inclus dans l’extension recevront un essai gratuit de six mois, a indiqué Apple dans le communiqué de presse.

S’adressant aux nouvelles implantations de son entreprise, le vice-président d’Apple Music et Contenu international d’Apple, Oliver Schusser, a déclaré: “Nous sommes ravis d’offrir de nombreux services les plus appréciés d’Apple aux utilisateurs dans plus de pays que jamais.”

Plus de 500 millions de personnes visitent l’App Store d’Apple chaque semaine, selon les chiffres les plus récents, et Apple Music comprend environ 60 millions de chansons. Plus tôt cette semaine, Apple Music a abandonné sa version de navigateur très attendue, rejoignant Spotify et Pandora, qui sont depuis longtemps disponibles sur les ordinateurs de bureau.

De nombreuses entreprises de l’industrie musicale, y compris les maisons de disques et les services de streaming, se tournent vers les marchés émergents potentiellement lucratifs de l’Afrique. Hier, par exemple, Digital Music News a été le premier à signaler que la société de musique africaine Africori avait signé un accord de partenariat avec Warner Music Group. Sony Music et Universal Music, pour leur part, ont également investi dans des sociétés et des marques de musique africaines.

L’Afrique comprend 54 pays et abrite environ 1,2 milliard de personnes, et de nombreux experts prévoient que son industrie musicale globale connaîtra une croissance exponentielle dans les années à venir.