Apple Music lance des alertes de bannière dans l’application pour la nouvelle musique

Une nouvelle fonctionnalité Apple Music permet aux fans de recevoir des mises à jour lorsque leurs artistes préférés publient de la musique et des vidéos.

Les utilisateurs d’Apple Music sont avertis de la fonctionnalité via une notification contextuelle, qui offre également la possibilité de se retirer des mises à jour. Inversement, les auditeurs peuvent désactiver la fonction dans la section des paramètres. Les messages relatifs à la musique qui vient de sortir s’afficheront dans l’onglet Bibliothèque, et il ne semble pas que les utilisateurs puissent adapter les avis de manière à ce qu’ils ne soient informés que des nouveaux morceaux de leurs artistes les plus préférés.

De plus, il est difficile de savoir si les versions espionnées font actuellement partie d’un programme promotionnel payant ou si elles le seront à l’avenir. Il y a quelques semaines, Bad Bunny a obtenu de bons résultats après s’être inscrit à Spotify Marquee, une option de marketing au paiement par clic qui, pour un coût minimum de 5000 $, fournit des nouvelles de sorties musicales aux fans potentiellement intéressés.

Spotify a l’intention d’étendre Marquee et de déployer d’autres options de promotion payante dans un proche avenir, dans le cadre d’un effort plus large pour améliorer la rentabilité.

Plus tôt ce mois-ci, Apple Music a refait surface avec les trois grandes maisons de disques. De toute évidence, les négociations se sont déroulées sans heurts, car les accords s’étaleront sur plusieurs années; Spotify a signé des accords à court terme avec Universal Music et Warner Music dans l’espoir d’obtenir des contrats plus lucratifs à l’avenir.

Cependant, Apple a abandonné sa capacité longtemps recherchée à regrouper des services, ce qui aurait permis à la société californienne d’offrir Apple TV, Apple Music et Apple News Plus dans un seul package.

Il y a un peu plus d’une semaine, le nouvel album au succès immense de The Weeknd, After Hours, a battu le record existant d’Apple Music pour la plupart des «pré-ajouts». Plusieurs des chansons de l’album se sont classées dans le palmarès Top 100: USA d’Apple Music, y compris “Blinding Lights” et “Heartless”, qui avaient respectivement obtenu la deuxième et la cinquième place au moment de la rédaction de cet article.