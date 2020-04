Apple Music lance discrètement «Stream Local» en Inde et en Afrique

Apple Music déploie une section «Stream Local» en Inde et en Afrique du Sud dans un contexte de verrouillage des coronavirus.

L’Inde et l’Afrique du Sud se trouvent soumises à un verrouillage strict pour limiter la propagation de COVID-19. L’industrie de la musique live dans ces pays connaît également un impact énorme. En conséquence, la nouvelle initiative «Stream Local» d’Apple est un effort pour mettre en évidence les hits locaux pour plus de temps d’antenne.

En Afrique du Sud et en Inde, l’initiative Apple Music Stream Local démarre le 11 avril. Des artistes comme Elaine, Blaq Diamond, Kabza de Small et Ami Faku seront présentés dans diverses listes de lecture. Les listes de lecture sélectionnées pour la fonctionnalité incluent Mzansi House, Amapiano Lifestyle, Mzansi Hits, Afrikannse Treffers, et plus encore.

La musique locale indienne mise en avant comprend le travail de Raftaar, Neha Kakkar, Armaan Malik, Darshan Rawl, The Earth Below et Sameer Rahat. Les listes de lecture qui figureront sur Apple Music Stream Local en Inde incluent Badshah, Nucleya, The New India et Indian Independent Hits.

Apple a également annoncé un don de 10 millions de dollars au bénéfice «One World: Together at Home».

La collecte de fonds COVID-19 est organisée par Global Citizen et l’OMS, en collaboration avec Lady Gaga. Les artistes qui participeront au concert-bénéfice du 18 avril sont notamment Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, John Legend, Keith Urban, Paul McCartney et Steve Wonder. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert organiseront conjointement l’événement depuis leur domicile.

Au-delà de cela, Apple met en place un fonds d’avance pour les artistes indépendants de 50 millions de dollars. Les labels indépendants, les distributeurs et les artistes qui atteignent le seuil de revenu trimestriel minimum d’Apple peuvent recevoir des paiements anticipés. L’une des exigences est d’avoir une relation avec Apple Music avant l’épidémie.

La plupart du monde est toujours sous une forme quelconque de verrouillage pour arrêter la propagation du coronavirus. En conséquence, les artistes indépendants se tournent vers Twitch et les flux en direct en ligne comme moyen de subvenir à leurs besoins alors que les spectacles restent inexistants. La décision d’Apple de proposer davantage de musique locale en Inde et en Afrique pourrait aider à pénétrer ces marchés locaux et, espérons-le, à développer des bases de fans verrouillées.