Apple Music lance tranquillement une version Web

Apple Music est désormais disponible dans n’importe quel navigateur Web après son lancement en version bêta en septembre.

La nouvelle version Web d’Apple Music nécessite un abonnement de 9,99 $ / mois à utiliser. Il met également Apple Music sur un pied d’égalité avec Spotify – qui a commencé comme un site Web et a lancé une application. Apple Music a adopté l’approche inverse, en commençant comme une application et en lançant un site Web.

L’application Apple Music est idéale pour écouter sur un smartphone ou une tablette, mais pas pour les utilisateurs de PC. Une version Web aide Apple Music à devenir une option attrayante pour les utilisateurs de bureau.

La version Web d’Apple Music présente la même interface claire de l’application.

Vous verrez une liste de vos listes de lecture et la section Pour vous, qui est personnalisée. Parcourir et Radio sont disponibles sur le panneau de gauche. La nouvelle interface permet à chacun de rechercher et de diffuser de la musique à partir de n’importe quel navigateur Web.

La décision de prendre en charge une version Web contraste fortement avec l’insistance habituelle d’Apple sur les applications natives de la plate-forme. Google et Amazon adoptent tous les deux des versions Web de leurs applications, mais c’est une première pour Apple.

Alors que l’attention d’Apple se déplace davantage vers les abonnements récurrents, les applications Web peuvent être dans les cartes pour d’autres services. Microsoft fait un joli sou de son service d’abonnement Office365, tandis que Google a Google One.

Maintenant, Apple adopte lentement le Web avec plus de ses services. Une version mobile du site Web iCloud est désormais en ligne et une version Web d’AppleTV existe également. Apple peut clairement voir l’intérêt d’étendre ses services pour l’accessibilité.

L’interface Web d’Apple Music est accessible sur music.apple.com. Il fonctionne à la fois sur un ordinateur de bureau et un navigateur mobile. C’est un excellent moyen pour les clients potentiels de parcourir le catalogue lorsque le contenu exclusif devient plus répandu.

Franchement, il est difficile de croire qu’il a fallu si longtemps à Apple pour réaliser qu’une version Web a du sens.