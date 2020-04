Apple Music lance un fonds d’avance de 50 millions de dollars pour les labels indépendants

Apple Music lance un fonds d’avances de 50 millions de dollars pour aider les labels indépendants.

Une lettre révèle que le fonds a l’intention d’aider les labels qui gagnent au moins 10 000 $ chaque trimestre sur Apple Music. Les labels indépendants auront besoin d’un accord de distribution Apple Music direct pour se qualifier.

Rolling Stone a obtenu une copie de la lettre, qui annonçait le fonds de redevances.

«Ce sont des moments difficiles pour l’industrie de la musique dans le monde», commence la lettre. «Les moyens de subsistance sont menacés, avec de multiples sources de revenus sur lesquelles notre industrie dépend de disparaître du jour au lendemain. Apple a une histoire profonde de plusieurs décennies avec la musique, et nous sommes fiers d’être en partenariat étroit avec les meilleurs labels et artistes du monde. Nous voulons aider. “

L’industrie de la musique en direct connaît des changements qui changent la vie en raison de la pandémie de coronavirus.

D’énormes émissions comme Ultra Miami et SXSW ont été annulées en mars. Bonnaroo se produit généralement en juin, mais les organisateurs ont reporté le festival de musique du Tennessee à septembre. Des artistes comme Justin Bieber abandonnent complètement 2020 – sa tournée Changes ne commencera qu’en 2021.

La plupart des musiciens comptent sur un public en direct pour subvenir à leurs besoins – ils sont maintenant sans travail. Certains musiciens indépendants se tournent vers la diffusion en direct sur Twitch pour subvenir à leurs besoins, mais ce n’est pas suffisant. Mais les dégâts vont rapidement au-delà de la musique live.

L’industrie de la musique enregistrée est ralentie jusqu’à l’arrêt tandis que la distanciation sociale et les commandes d’abri sur place existent. L’accès aux studios d’enregistrement est quasi inexistant. Le streaming de musique est en baisse car les gens travaillent à domicile, s’appuyant sur d’autres formes de divertissement et sautant leurs trajets habituels, séances d’entraînement et cabines. De nombreux artistes repoussent maintenant les dates de sortie de leurs prochains albums (à l’exception très notable de The Weeknd).

La Recording Academy établit également un fonds de secours de 2 millions de dollars par le biais de son organisme de bienfaisance, MusiCares.

Des entreprises comme Spotify, Universal Music, Warner Music, TIDAL et bien d’autres ont fait des dons. Apple Music était visiblement absent de cette liste, mais la société annonce maintenant son propre fonds.