Apple Music lance une nouvelle série de découvertes musicales africaines, «Africa Rising»

Apple Music lance un nouveau programme d’artistes bimensuel pour mettre en valeur les meilleurs talents en Afrique.

L’initiative est «Africa Rising» et elle est accompagnée d’une liste de lecture associée du même nom. Apple Music affirme que la nouvelle initiative aidera à «identifier, mettre en valeur et élever les talents africains en hausse». La chanteuse et compositrice d’origine nigériane Omah Lay est la première artiste.

Africa Rising présentera tous les deux mois un nouvel artiste sélectionné par l’équipe éditoriale d’Apple Music. Cet artiste sera promu dans le monde entier dans la playlist «Africa Rising» – qui mettra en vedette la star de la couverture.

La nouvelle initiative est disponible dans 33 pays d’Afrique subsaharienne. Omah Lay a fait ses débuts dans la musique pendant son adolescence en tant que membre du groupe de rap Lil King. Quelques années plus tard, il passe à la production musicale. Il a abandonné deux singles en 2019, «Ne pas déranger» et «Bonjour frère».

Le premier EP d’Omah, Get Layd, est devenu l’album n ° 1 sur Apple Music au Nigéria après sa sortie en mai 2020. Les cinq chansons de l’EP ont atteint le palmarès nigérian du Top 10 des singles.

Apple Music travaille d’arrache-pied pour mettre en valeur les talents africains montants dans d’autres initiatives également.

Le mois dernier, Shazam a lancé la liste de lecture Mzansi Risers pour les Sud-Africains. La société a également choisi la star nigériane Afropop Rema pour son programme d’artistes émergents, Up Next.

Une nouvelle émission Africa Now Radio avec Cuppy, comprenait également des listes de lecture organisées d’artistes africains. Ces artistes incluent Simi, Fireboy DML, Sun El-Musician, Master KG et plus encore.

« Je suis tellement excité que mon collègue nigérian Omah Lay soit le premier artiste d’Africa Rising d’Apple Music », a déclaré Cuppy dans une interview. « Ce programme unique et sa liste de lecture élèveront la prochaine génération de superstars africaines et les élèveront. »

En avril, Apple Music a étendu son service à 17 pays supplémentaires en Afrique.

La stratégie mondiale aide Apple à devancer son rival, Spotify. Pour l’instant, Spotify n’est disponible qu’en Algérie, en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud et en Tunisie. La disponibilité plus large d’Apple Music donne à la société Cupertino une longueur d’avance sur la collecte de nouveaux utilisateurs africains.

Apple fait également face à une forte concurrence de la part d’un service de streaming appartenant à la Chine appelé Boomplay. Boomplay appartient en partie à Transsion Holdings et est pré-installé sur tous les téléphones Transsion par défaut. Cette stratégie est quelque chose que Spotify a expérimenté en s’associant à Samsung.

Boomplay a levé 20 millions de dollars en financement de série A l’année dernière et a conclu des accords de licence avec Universal, Warner et Sony Music. L’expansion continue de l’accès facile au streaming aide à freiner le piratage rampant sur le continent africain.