Apple Music renoue avec les trois grandes étiquettes et renonce à la clause de regroupement

Apple Music a signé de nouveaux contrats avec les maisons de disques Big Three, mais les conditions des accords semblent moins que satisfaisantes pour le service de streaming.

Plus précisément, les nouveaux contrats d’Apple Music avec Universal Music, Warner Music et Sony Music n’autorisent pas le regroupement d’Apple TV et d’Apple Music – du moins selon le Financial Times. Apple propose depuis longtemps un ensemble similaire à Amazon Prime d’Apple TV, d’Apple News Plus et d’Apple Music, ainsi que d’autres services. Mais évidemment, cette vision stratégique ambitieuse a été abandonnée au profit de la sécurité à court terme.

Les labels Big Three comptent les artistes les plus célèbres et les plus célèbres d’aujourd’hui dans leurs rangs; Il serait extrêmement difficile pour Apple Music (ou tout autre service de streaming musical) de se passer des chansons extrêmement populaires des artistes impliqués. Naturellement, ces contrats ont un prix considérable, mais l’alternative – renoncer à la musique préférée des fans – serait catastrophique.

Spotify, qui reste le plus grand service de streaming musical en dehors des États-Unis, négocie actuellement ses trois grands contrats.

Alors que la société basée à Stockholm aurait finalisé un accord avec Sony Music, Warner et Universal n’ont conclu que des accords à court terme et des contrats plus complets sont en cours d’élaboration.

Il est largement prévu que Spotify tentera d’empêcher les labels Big Three de recevoir une partie des bénéfices des outils de publicité et de promotion des artistes. Historiquement, les principaux labels ont eu droit à une part de tous les revenus de Spotify; par conséquent, la plate-forme de streaming de 14 ans a du mal à atteindre la rentabilité. Incapable de s’appuyer sur les revenus provenant de la vente d’appareils, tels que l’iPod ou l’Apple Watch, Spotify a désormais déplacé son attention vers les services de promotion des artistes et des albums.

Essentiellement, ces options promotionnelles encore en cours de développement factureront aux maisons de disques, aux équipes de gestion et éventuellement aux artistes d’initier les fans potentiels à de nouvelles musiques. Les premiers résultats ont été prometteurs, mais l’idée de reverser une partie des revenus correspondants aux labels Big Three est sans aucun doute peu attrayante pour les plus hauts gradés de Spotify.

Les nouveaux contrats d’Apple Music avec les trois grands labels couvriront plusieurs années. Des détails supplémentaires devraient être révélés dans un proche avenir, mais au moment de la rédaction de cette pièce, ni Apple Music ni les Big Three n’avaient commenté publiquement les accords.