Apple, Netflix et IBM se retirent officiellement de SXSW – Qui est le prochain?

Un autre jour, une autre annulation notoire de South by Southwest (SXSW) 2020 – ou des annulations, pour être précis.

Citant des préoccupations au sujet de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours, Netflix, Apple et IBM sont devenus les dernières entreprises à arrêter leurs apparitions précédemment programmées à l’événement d’Austin, au Texas. Cette semaine a également vu Twitter, Facebook, Amazon, TikTok, Vevo, Intel et plusieurs célébrités se retirer du méga festival, qui devrait commencer le 13 mars.

S’il est probable que la liste d’annulation continuera de s’allonger au cours de la semaine à venir, il a été clairement indiqué que SXSW ne sera pas reporté.

Les organisateurs du méga festival ont souligné qu’ils travaillent aux côtés des responsables de la santé publique d’Austin pour assurer la santé et le bien-être des participants. Malgré ces assurances, près de 50 000 personnes concernées ont signé une pétition demandant que le SXSW 2020 soit mis sur la glace.

Tôt ce matin, le premier cas de COVID-19 a été confirmé dans le New Jersey; un homme du Texas serait également venu avec COVID-19 et subit des tests supplémentaires tout en recevant un traitement de manière isolée.

De plus, plusieurs écoles de New York ont ​​été fermées pour désinfection suite à une éventuelle exposition au coronavirus.

Le dirigeant chinois Xi Jingping a annoncé que sa visite prévue au Japon serait reportée car les pays combattraient le coronavirus; l’infection est originaire de Chine et a fait un grand nombre de victimes dans le pays, le total réel étant actuellement inconnu. Le Japon a signalé plus de 1 000 cas de COVID-19 et évalue la perspective d’annuler ou de reporter les Jeux olympiques d’été.

Hormis la Chine, l’Italie, l’Iran, le Japon et la Corée du Sud ont été particulièrement touchés par COVID-19, par rapport à d’autres pays.

Hier, l’Italie a annoncé qu’elle fermerait, comme le Japon, toutes ses écoles; les établissements d’enseignement devraient rouvrir le 15 mars. La Corée du Sud, qui a signalé à ce jour plus de 6 000 cas de COVID-19, a décidé de créer une «zone de soins spéciaux» autour de Gyeongsan. Dans la zone de soins spéciaux, les résidents auront accès gratuitement à des fournitures médicales et à des traitements supplémentaires.

Dans des déclarations précédentes, les responsables du SXSW ont indiqué qu’un nombre similaire de détenteurs de billets avaient demandé un remboursement comme les années précédentes et que la plupart de ces demandes découlaient de restrictions de voyage.