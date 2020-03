Apple Store ferme ses portes, un employé de Culver City juge positif pour le coronavirus

Apple a fermé ses magasins physiques et l’un des employés de l’entreprise à Culver City, en Californie, s’est révélé positif pour COVID-19.

À l’exception des 42 magasins Apple situés en Chine, 464 emplacements Apple seront hors service “jusqu’à nouvel ordre”, selon un message affiché sur le site Web de la société. Dans un communiqué, le PDG d’Apple, Tim Cook, a indiqué que la fermeture se poursuivrait jusqu’au vendredi 27 mars.

De plus, les magasins Apple accepteront les retours concernés, c’est-à-dire les articles susceptibles d’être échangés contre un remboursement uniquement pendant la période de fermeture, pendant 14 jours après la réouverture. Apple a également contribué 15 millions de dollars à l’effort de secours COVID-19.

L’employé de Culver City qui s’est révélé positif pour COVID-19 est en situation d’isolement et serait dans un état stable. Ses collègues ont été informés du test au cours du week-end et aucun cas supplémentaire n’a été signalé par ceux qui travaillent au bureau. La victime du coronavirus n’a présenté aucun symptôme de l’infection à l’intérieur de l’établissement, qui est resté ouvert.

Apple n’est pas la seule entreprise à avoir fermé ses portes dans le but de minimiser la prévalence et la propagation du COVID-19. D’innombrables restaurants ont cessé d’accueillir des clients dans les salles à manger (à la fois par mesure de précaution et en réponse à un nombre croissant d’ordonnances gouvernementales), et même le célèbre Las Vegas Strip a vu bon nombre de ses casinos et complexes fermer indéfiniment.

Les tests COVID-19 sont de plus en plus disponibles aux États-Unis et, par conséquent, davantage de diagnostics sont signalés. Au moment de la rédaction de cet article, environ 5 700 cas de COVID-19 avaient été confirmés au niveau national, 95 personnes ayant péri de l’infection.

Sur le plan international, le coronavirus a eu un impact nettement plus dévastateur. L’Italie a identifié environ 28 000 cas de COVID-19 à ce jour, et l’Iran a connu une augmentation soudaine de 1 200 cas du jour au lendemain.

Des responsables de la santé dans plusieurs États européens ont institué des blocages obligatoires, et les rapports des médias gérés par le gouvernement iranien indiquent que l’infection est considérée sous un jour plus sérieux.