Apple TV + s’empare des droits sur le documentaire «Beastie Boys Story»

Apple TV + a obtenu les droits de ‘Beastie Boys Story’, un prochain documentaire sur le trio de rap.

Produit par Spike Jonze, le film met en vedette Adam Horovitz et Mike Diamond, qui discutent des 40 ans d’histoire du groupe. Jonze décrit le film comme un documentaire en direct, car il a été tourné au Kings Theatre de Brooklyn. Horovitz et Diamond rendent hommage à Adam Yauch, qui a perdu sa bataille contre le cancer à 47 ans en 2012.

‘Beastie Boys Story’ fera ses débuts dans les salles IMAX le 3 avril et sera exclusif à Apple TV + le 24 avril.

Le film s’inspire largement du Beastie Boys Book, publié par Random House en 2018. Le livre est une rétrospective d’Horovitz et Diamond sur leur vie au sommet de la popularité du groupe.

Ce documentaire n’est pas non plus la première fois que Jonze travaille avec le groupe. En 1994, il a réalisé le clip de Beastie Boys, «Sabotage». Horovitz et Diamond ont partagé une déclaration sur la collaboration avec Jonze pour produire le documentaire.

“Il y a des amis avec lesquels vous déjeunez tant de fois au fil des ans, vous connaissez leur ordre”, a déclaré Horovitz. «Spike est l’un de ces amis. Et même lorsque vous ne reconnaissez rien au menu, il propose quelque chose de bon pour toute la table. Comme quand on se demandait quoi faire quand notre livre sortira… alors Spike a passé sa commande: vous allez faire un spectacle pour les enfants. »

Jonze dit qu’il est ravi de travailler avec Horovitz et Diamond sur le film. “Ce fut un réel privilège de pouvoir les retrouver et de les aider à raconter leur histoire”, a-t-il déclaré dans le communiqué de presse.

La date de sortie du documentaire coïncide avec le 26e anniversaire de l’album, Ill Communication. Jason Baum, Amanda Adelson et Spike Jonze sont tous producteurs du prochain documentaire. Le documentaire est une production de Fresh Bread and Pulse Films en association avec Polygram Entertainment.