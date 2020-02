Apportez-moi l’horizon travaille sur de la nouvelle musique

Rockers britanniques APPORTE-MOI L’HORIZON sont de retour en studio pour travailler sur de la nouvelle musique.

Le groupe, qui a sorti son sixième album acclamé “Amo” il y a plus d’un an, rassemble déjà des idées pour l’effort de suivi.

S’adressant à NME au Brit Awards 2020, chanteur Oli Sykes a révélé que lui et ses camarades de groupe ont récemment passé du temps à Amsterdam à préparer des pistes pour ce qui deviendra leur prochaine version.

“Nous allons nous donner un jour pour récupérer demain et ensuite nous y mettre directement. Nous prévoyons d’avoir de la musique bientôt, pour être honnête,” Sykes dit (voir la vidéo ci-dessous).

Interrogé sur la direction musicale de APPORTE-MOI L’HORIZONnouveau matériel, Sykes dit qu’il “évolue tous les jours”. Il a ajouté: “Le concept et l’idée de ce que nous pensons sont différents chaque jour. Nous pensions que nous pourrions avoir une idée de l’endroit où nous voulons l’emmener, et je pense qu’il y aura juste une force cosmique qui nous entraînera dans différents façons, donc ça va être encore inattendu, je pense. “

APPORTE-MOI L’HORIZON a été nominé pour le prix du “meilleur groupe britannique” au Britanniques, mais perdu FOALS.

En décembre dernier, APPORTE-MOI L’HORIZON a sorti un nouvel album surprise. L’ensemble de huit chansons dure une heure et 15 minutes et présente des apparitions d’invités de Halsey, Heureux seul., Toriel, Yonaka, Mangeur de lotus et Bexey. Deux des pistes cadencent à plus de 10 minutes chacune, tandis que “Underground Big {HEADFULOFHYENA}” dure plus de 24 minutes.

The LP s’est abonné APPORTE-MOI L’HORIZONla vidéo de “Ludens”, une chanson que le groupe a enregistrée pour le “Death Stranding: Timefall (Musique originale du monde de Death Stranding)” bande son, avec de la musique originale inspirée du jeu vidéo PlayStation 4 (PS4) “Échouement de la mort”.

L’année dernière, Sykes Raconté NME que le groupe change d’approche pour sortir de la musique, en disant: “Nous n’allons pas refaire un album, peut-être jamais. Nous pensons à faire des disques plus courts … le plan est de sortir plusieurs disques [in 2020]. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).