Apprenez à diffuser en direct et à collecter des dons sur Twitch et Facebook

Êtes-vous un musicien qui a perdu son travail en raison de l’arrêt d’un coronavirus? Ce guide rapide vous aide à apprendre à diffuser en direct sur Twitch ou à contribuer au fonds de secours MusiCares.

Le fonds de secours de la Recording Academy, MusiCares, aide également les professionnels de la musique. Ils acceptent les candidatures de professionnels qui peuvent prouver que les fermetures de festivals et les fermetures d’événements ont eu un impact sur leur capacité à travailler. Bien qu’il y ait quelques formalités administratives pour postuler, c’est pour éviter les abus.

Mais qu’en est-il de vous soutenir avec votre musique pendant cette période? De nombreux musiciens indépendants se tournent vers le streaming sur les réseaux sociaux pour gagner un revenu alors que le monde est fermé. Voici comment diffuser en direct sur plusieurs plateformes populaires.

Comment diffuser en direct sur TwitchStart en ouvrant un compte sur Twitch.tv Vous aurez besoin d’un microphone, d’une webcam, d’un ordinateur et de votre instrument ou de votre voix Téléchargez Twitch Studio ou OBS Studio pour commencer

Les musiciens qui ont déjà un compte SoundCloud peuvent accéder rapidement au statut d’affilié. Le statut d’affilié sur Twitch vous permet de monétiser votre chaîne en affichant des annonces et en collectant des dons auprès de votre public en direct. Le statut d’affilié comporte généralement quelques restrictions, comme avoir une base d’utilisateurs établie, mais SoundCloud et Twitch contournent ces restrictions.

Comment faire un don à MusiCares sur Instagram Appuyez sur le bouton de l’autocollant de don après avoir pris une photo ou une vidéo dans la caméra Instagram Stories. Recherchez des organismes à but non lucratif et sélectionnez MusiCares. Partagez votre histoire pour que les abonnés sachent qu’ils peuvent commencer à faire des dons.Contribuez des dons à partir de la vidéo en direct sur FacebookTap en direct en haut du fil d’actualité sur votre profil ou votre page.Appuyez sur Ajouter un bouton de don.Recherchez et sélectionnez MusiCares.Appuyez sur Démarrer la vidéo en direct pour commencer votre session avec un bouton de donation disponible.Ajoutez un bouton de donation à Facebook PostCliquez sur “ Qu’est-ce que vous pensez? vos abonnés Facebook.