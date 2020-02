Appui-tête de siège de voiture annonce un nouvel album et une tournée, partage une nouvelle chanson: écouter

Car Seat Headrest ont annoncé un nouvel album. Il s’appelle Making a Door Less Open, et il arrive le 1er mai via Matador. Découvrez la vidéo des paroles du premier single de l’album «Can’t Cool Me Down» ci-dessous.

Le groupe a également annoncé une tournée estivale derrière l’album, qui comprend des dates avec Twin Peaks. Faites défiler vers le bas pour leur itinéraire et prenez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

L’annonce du nouvel album précise que Making a Door Less Open est une «collaboration» entre Will Toledo et 1 Trait Danger, un projet parallèle mettant en vedette le batteur Andrew Katz et Toledo sous le pseudonyme de «Trait». L’album a été enregistré deux fois – une fois en tant que groupe de rock traditionnel (guitares, batterie et basse) et une fois dans un environnement MIDI utilisant uniquement des sons synthétisés. Les deux approches ont finalement été combinées. Il y a toute une déclaration de “Trait” sur l’album ici.

Le dernier LP de Will Toledo en studio sous le nom de Car Seat Headrest était Twin Fantasy de 2018 – une version réenregistrée d’un album initialement sorti en 2011. L’an dernier, le groupe a sorti l’album live Commit Yourself Completely. Ils ont également débuté une nouvelle chanson intitulée «Stop Lying to Me» dans un documentaire Tides en coulisses intitulé I Haven’t Done Shit This Year.

Découvrez où l’appuie-tête du siège d’auto a atterri sur la liste de Pitchfork des «200 meilleurs albums des années 2010».

Rendre une porte moins ouverte:

01 Haltérophiles

02 Je ne peux pas me refroidir

03 Hollywood

04 Il doit y avoir plus que du sang

05 Hymne

06 Délais

07 Martin

08 Qu’est-ce que vous avez récemment

09 Une vie qui manque

10 Célèbre

Appui-tête de siège de voiture:

04-25 North Adams, MA – MASS MoCA

05-27 St. Paul, MN – Palace Theatre!

05-28 Milwaukee, WI – Théâtre Pabst!

05-29 Chicago, IL – Le Vic

05-30 Chicago, IL – Le Vic

06-02 Detroit, MI – Le Majestic!

06-03 Toronto, Ontario – Danforth!

06-04 Toronto, Ontario – Danforth

06-06 Boston, MA – House of Blues!

06-07 Portland, ME – State Theatre!

06-09 New York, NY – Brooklyn Steel!

06-10 New York, NY – Brooklyn Steel!

06-11 New York, NY – Brooklyn Steel!

06-13 Philadelphie, PA – Franklin Music Hall!

06-14 Washington, DC – Hymne!

06-16 Raleigh, NC – Le Ritz!

06-17 Asheville, NC – Orange Peel!

06-18 Columbia, SC – Le Sénat!

06-19 Atlanta, GA – Tabernacle!

06-20 Nashville, TN – Brooklyn Bowl!

07-09 Vancouver, Colombie-Britannique – The Commodore

07-10 Vancouver, Colombie-Britannique – The Commodore

07-11 Seattle, WA – Paramount

07-12 Portland, OR – Roseland

07-14 San Francisco, Californie – The Warfield

07-17 San Diego, Californie – Observatory North Park

07-18 Los Angeles, Californie – The Wiltern

07-19 Phoenix, AZ – Van Buren

07-22 Austin, TX – Stubb’s

07-23 Houston, TX – Chêne blanc

07-24 Dallax, TX – Grenade

07-25 Oklahoma City, OK – La tour

07-26 Kansas City, KS – Le carrefour

07-28 Denver, CO – L’Ogden

! avec Twin Peaks

