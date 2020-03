Appui-tête pour siège d’auto Partager la nouvelle chanson «Martin»: écouter

Car Seat Headrest ont partagé une nouvelle piste de leur prochain album Making a Door Less Open. Celui-ci s’appelle “Martin” et il arrive avec une vidéo lyrique faite par le groupe mettant en vedette le chanteur Will Toledo (comme son personnage alternatif Trait) faisant la vaisselle. Regardez ci-dessous.

Making a Door Less Open est sorti le 1er mai (via Matador). L’album est une «collaboration» entre Will Toledo et 1 Trait Danger, un projet parallèle mettant en vedette le batteur Andrew Katz et Trait. Ils ont enregistré l’album deux fois: une fois en tant que groupe de rock traditionnel (guitares, batterie et basse) et une fois dans un environnement MIDI utilisant uniquement des sons synthétisés. Les deux approches ont finalement été combinées.

