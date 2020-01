Après avoir remporté 5 Grammys, Billie Eilish se produira aux Oscars

Après avoir balayé les Grammys 2020, Billie Eilish se produira aux Oscars.

Parmi les artistes précédemment annoncés pour les Oscars 2020, mentionnons Randy Newman et Elton John. Bien qu’Eilish ne soit pas nominée pour le prix de la meilleure chanson originale, elle crée une chanson pour le nouveau film de James Bond.

Eilish a marqué l’histoire le week-end dernier aux Grammy Awards 2020. Elle est devenue la plus jeune artiste à avoir remporté les quatre grandes catégories. Ses victoires incluent la chanson de l’année, le meilleur nouvel artiste, l’album de l’année et le disque de l’année.

Eilish est également le plus jeune artiste de l’histoire à avoir écrit et enregistré une chanson thème de Bond. Son travail pour le film Bond pourrait lui rapporter un Oscar à l’avenir. Deux chansons ont gagné dans cette catégorie au cours de la dernière décennie. Ils comprennent «Skyfall» d’Adele et «Writing’s on the Wall» de Sam Smith.

Adele et Smith ont obtenu leur concert de film Bond après avoir balayé les Grammys, il n’est donc pas surprenant que Eilish soit le prochain. No Time to Die sortira aux États-Unis le 10 avril via MGM.

Eilish a été le premier artiste à remporter les Big Four Grammy Awards depuis Christopher Cross. Cross a également joué sur la scène des Oscars, bien que son apparition ait eu lieu l’année suivante. C’est la deuxième année consécutive que les Oscars réservent une énorme star aux Grammy Awards. L’année dernière, Kacey Musgraves a reçu l’honneur.

Les grosses victoires d’Eilish aux Grammys ne l’ont pas non plus ralentie un peu. La semaine dernière, elle a sorti le clip officiel de sa nouvelle chanson, “Tout ce que je voulais.” Le clip a été réalisé par Eilish et présente elle-même et son frère FINNEAS, qui a co-écrit plusieurs de ses chansons.

Le duo de compositeurs a dominé une grande partie de 2019, et il semble que 2020 s’annonce identique. La performance d’Eilish aux Oscars aux 92e Academy Awards aura lieu le 9 février.