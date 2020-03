Après la controverse, Sonos supprime le mode de recyclage qui brique les vieux haut-parleurs

Sonos supprime le mode de recyclage controversé de la société pour son programme d’échange.

Le mode de recyclage sur les appareils est un paramètre qui pourrait être activé par les clients. Une fois activé, le haut-parleur ne pouvait plus être retiré du mode. Après 30 jours, le haut-parleur devient inutilisable. Sonos a offert à ses clients une remise de 30% en échange de la création de déchets.

Bien que nommée Mode de recyclage, toute la fonctionnalité ne concernait que les anciens appareils Sonos.

Sonos s’éloigne désormais de son mode de recyclage, mais proposera toujours le programme d’échange. Les clients qui possèdent des produits hérités éligibles peuvent obtenir un rabais de 30% sans détruire leurs haut-parleurs. Le changement signifie que les propriétaires d’appareils peuvent le conserver, le donner à quelqu’un ou le recycler.

Le mode de recyclage a été discrètement supprimé de l’application Sonos la semaine dernière. La langue qui a remplacé la fonctionnalité a indiqué que toute personne cherchant une remise devrait appeler le service client. Sonos mettra à jour son site Web avec le nouveau flux du programme d’échange – qui ne nécessitera pas d’appel au service client.

L’année dernière, un travailleur du recyclage des déchets électroniques a attiré l’attention sur les pratiques de recyclage de Sonos. Les haut-parleurs en brique sont envoyés dans des décharges afin que Sonos puisse vous vendre un nouveau haut-parleur à prix réduit.

Les résultats financiers de Sonos révèlent que 92% des haut-parleurs Sonos sont toujours utilisés et fonctionnent parfaitement. Il est très difficile de vendre de nouveaux haut-parleurs à de vieux clients. Le programme de reprise Sonos est donc né. Malgré son nom, le mode de recyclage vise à amener les clients à abandonner ceux qui fonctionnent, mais les anciens haut-parleurs.

Sonos dit que ces haut-parleurs plus anciens ne fonctionneront plus avec son application dans une future mise à jour. La société affirme que son matériel hérité ne bénéficiera pas non plus de nouvelles fonctionnalités logicielles à l’avenir. Le matériel hérité comprend les appareils Sonos Play: 5, Zone Players et Connect fabriqués entre 2011 et 2015.

Bien que ces haut-parleurs continueront à jouer de la musique, ils empêcheront la mise à jour du matériel plus récent. Sonos affirme que cela permet aux appareils hérités de fonctionner avec des équipements plus modernes.

