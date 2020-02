Après le Brexit, l’industrie de la musique met en garde contre une «bureaucratie déraisonnable»

Après avoir finalisé le Brexit et quitté officiellement l’Union européenne, le Royaume-Uni prend des mesures pour modifier fondamentalement sa politique d’immigration, comme l’indique un communiqué publié sur le site officiel du gouvernement britannique.

Geoff Taylor, PDG de la British Phonographic Industry (BPI), a répondu par sa propre déclaration.

Tout en reconnaissant la volonté du gouvernement de surveiller et de réglementer plus étroitement l’immigration, Taylor a noté que les législateurs avaient sans aucun doute l’intention de permettre aux professionnels de la création de «travailler avec les meilleurs talents» et que les artistes britanniques ne devraient pas être contraints de lutter contre une «bureaucratie déraisonnable» lors de leur tournée dans le Union européenne.

La déclaration du PDG Taylor s’est terminée par une garantie que les conversations avec le gouvernement britannique se poursuivront, de sorte que «les formalités pour les tournées ou promotions à court terme» puissent être minimisées dans les politiques d’immigration mises à jour.

Le message susmentionné publié par le gouvernement britannique détaille comment la nation «reprendra le contrôle» de ses frontières. Comme prévu, la «libre circulation» – la possibilité pour les citoyens de l’UE d’entrer et de quitter le Royaume-Uni comme bon leur semble – sera interrompue à partir de janvier 2021.

De nouveaux services d’enregistrement des visiteurs viseront à documenter plus précisément les personnes qui entrent et sortent du Royaume-Uni, et la sécurité aux frontières après le Brexit sera renforcée.

De plus, un système d’immigration basé sur des points fera partie d’une initiative plus large visant à attirer des étrangers qualifiés dans le pays.

Le système de points fixe des seuils de salaire pour les professionnels non citoyens qui souhaitent travailler au Royaume-Uni, en plus d’évaluer ces personnes en fonction de leurs qualifications, de leur formation, de leur expérience, etc. Vraisemblablement, l’Union européenne pourrait riposter avec ses propres exigences, ce qui affecterait la façon dont les artistes britanniques demandent l’autorisation de se produire dans les États de l’Union européenne.

De manière prévisible, compte tenu de l’ampleur des changements suggérés, rien n’est encore figé et, comme mentionné, les principales dispositions de la refonte de la politique d’immigration devraient entrer en vigueur en janvier prochain. Comme beaucoup de choses après le Brexit, cette situation reste en mouvement.

À la fin du mois dernier, le gouvernement britannique a déclaré qu’il n’appliquerait pas la directive sur le droit d’auteur très critiquée de l’Union européenne, qui renforcera les lois sur le droit d’auteur en tenant les plates-formes Web responsables du contenu que leurs utilisateurs téléchargent; seuls les titulaires de droits d’auteur enregistrés seront autorisés à partager leurs médias, en vertu de la directive.

Vingt-sept pays restent dans l’Union européenne, qui a été créée (sous sa forme actuelle) en 1993. En quittant l’UE, le Royaume-Uni a rejoint plusieurs autres pays européens qui ne font pas partie de l’Union, dont l’Islande, la Norvège, la Suisse et plus.