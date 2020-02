Après l’exclusivité de TikTok, Spotify enregistre un album amélioré BTS

Après un clip exclusif TikTok de leur dernier album – BTS s’associe à Spotify pour un album amélioré.

Les superstars de la K-pop BTS ont sorti leur dernier album, Map of the Soul: 7, pour célébrer sept ans ensemble. L’album a reçu le plus grand volume de précommandes de tous les numéros sud-coréens, avec 4 millions de préventes. Il possède la plus longue liste de titres de tous les albums BTS, avec 15 nouvelles chansons et cinq de l’album précédent.

Désormais, les fans peuvent profiter de Map of the Soul: 7 The Enhanced Album, exclusivement de Spotify.

Spotify dit que c’est la première fois qu’un groupe asiatique s’associe au service de streaming. BTS a produit du contenu et des fonctionnalités exclusifs que les fans ne peuvent apprécier que sur Spotify. Le contenu exclusif comprend des intrigues – commentaires écrits personnels et histoires derrière chaque chanson. L’album amélioré Spotify comprend également des clips Canvas exclusifs – boucles vidéo de huit secondes sur chaque piste.

Les messages audio destinés aux fans leur permettent de mieux connaître les membres du groupe. Le groupe a partagé ses moments préférés au cours de ses sept ans d’histoire dans ces messages audio.

Ils contiennent également les espoirs du groupe quant à son avenir au cours des sept prochaines années. Le groupe a également organisé personnellement une playlist Spotify qui comprend leurs morceaux BTS préférés et les chansons qu’ils écoutent en ce moment. Chaque membre du groupe a organisé sa propre liste de lecture pour le plaisir des fans.

Ces listes organisées incluent la liste de lecture Heavy Rotations de RM, GA CHI DEUL EUL LAE de Jin? playlist, la playlist JAM de J-Hope, la playlist Hip-Hop Replay de SUGA, JOAH? JOAH! la liste de lecture, la liste de lecture de Jungkook Je l’écoute maintenant et la liste de lecture Join Me de V.

Cet album amélioré BTS n’est pas la première fois que Spotify collabore avec un artiste pour un contenu exclusif à la plateforme.

Les partenariats d’albums améliorés précédents incluent Taylor Swift, Mariah Carey et Tame Impala. Le dernier album de BTS comprend plusieurs collaborations, dont Sia et Troye Sivan.