Après un succès initial, Spotify étend son programme de rémunération à la promotion

Suite au succès de «Marquee», Spotify a donné le feu vert à l’expansion de son programme de publicité pour les artistes. Mais «payer pour la promotion» se rapproche dangereusement de «payer pour jouer» pour beaucoup.

Après avoir connu le succès avec l’essai américain de Marquee, un outil promotionnel au paiement par clic qui permet aux labels et aux artistes de commercialiser de nouveaux morceaux et albums sur des streamers musicaux, Spotify va de l’avant avec son programme controversé de publicité payante.

Marquee deviendra éventuellement disponible à l’international et un deuxième outil promotionnel sera publié dans le cadre du programme plus large de Spotify; cet outil aurait été développé et présenté, bien qu’une date de lancement et d’autres détails n’aient pas été rendus publics.

Les plans de l’initiative élargie ont d’abord été suggérés par Bloomberg.

À un taux actuel de 55 cents par pièce (sans aucun doute, les prix sont susceptibles de changer à mesure que le programme de publicité payante de Spotify se développe), les artistes promus par Marquee verront leurs nouveaux morceaux et albums commercialisés à la fois pour les utilisateurs Spotify gratuits et payants. Les abonnés Premium peuvent toutefois désactiver les notifications de Marquee.

Selon Beck Kloss, vice-président du marché et de la stratégie de Spotify, les résultats du déploiement précoce de Marquee ont été extrêmement encourageants.

Des artistes de renom comme Justin Bieber et Lil Wayne auraient utilisé le service. Environ un quart des utilisateurs de Spotify qui ont vu des notifications Marquee – de simples messages indiquant qu’un groupe a sorti une nouvelle chanson ou un nouvel album – ont écouté les œuvres connectées.

L’immense popularité mondiale de Spotify, qui comprend environ 124 millions d’abonnés payants et 153 millions d’auditeurs en version gratuite, est sans aucun doute. Cependant, le géant du streaming a eu du mal à dégager des bénéfices en plus d’une décennie, principalement parce que la majorité de ses revenus sont reversés aux maisons de disques sous forme de redevances.

Certes, les maisons de disques Big Three ont droit à une part saine des revenus totaux de Spotify, ce que la plateforme négocie actuellement pour changer. En coordination avec les ajustements contractuels, la publicité payante peut permettre à la société basée à Stockholm d’augmenter considérablement ses revenus; Les dirigeants de Spotify envisageraient également de vendre des données d’écoute aux labels.

Néanmoins, tout le monde n’est pas convaincu que Marquee et les autres options de publicité payante sont positives.

Marquee oblige les annonceurs à payer un minimum de 5 000 $, un prix que de nombreux artistes et labels indépendants auront du mal à gérer. De plus, un lancement international entraînera une demande internationale et, par conséquent, une concurrence accrue et des coûts gonflés.

Du coup, rester pertinent sur Spotify est un jeu coûteux.

D’autres soutiennent encore que les redevances ternes de Spotify sont suffisamment payées par les artistes et les labels indépendants, et que demander une compensation supplémentaire est tout simplement ridicule. Sur cette note, la critique de longue date de Spotify Helienne Lindvall a répondu à la nouvelle en écrivant: «Les auteurs-compositeurs ont subventionné leur [Spotify’s] absence d’un modèle commercial approprié pendant une décennie… Maintenant, vous nous payez. »

En termes de calcul des redevances, cela va certainement à l’encontre des intérêts des artistes et des propriétaires de contenu. Une fois les coûts promotionnels pris en compte dans l’équation, la redevance effective est soudainement inférieure. En effet, de nombreux artistes pourraient perdre de l’argent sur Spotify si les campagnes promotionnelles ne se déroulent pas.

Des détails supplémentaires concernant l’expansion de la publicité payante de Spotify devraient être disponibles dans un proche avenir.