A&R Exec poursuit Warner Music Group après avoir perdu un concert de 500 000 $ par an

Warner Music Group (WMG) est poursuivi par Michael Flynn, un producteur / directeur A & R qui dit qu’on lui a promis – et plus tard refusé – un travail A&R de 500 000 $ par an.

Dans le dossier, qui a été soumis à la Cour supérieure de Californie, dans le comté de Los Angeles, Flynn prétend qu’il a été recruté après que le PDG et coprésident actuel de Warner Records, Aaron Bay-Schuck, a annoncé qu’il quitterait Interscope (où il a servi en tant que président de A&R). Certes, Flynn aurait contacté Bay-Schuck après avoir vu le communiqué de presse de Warner Music Group concernant son nouveau poste.

(Pour ceux qui se lancent dans le monde des affaires, A&R signifie «artistes et répertoire» et fait référence au département qui recherche les talents et supervise le développement professionnel des artistes signés.)

Des négociations simultanées entre Warner et l’avocat de Flynn auraient produit un contrat de travail comprenant une garantie contractuelle de trois ans, un salaire annuel de 500 000 $, une prime de signature de 25 000 $, un total de 150 000 $ en primes annuelles ciblées et jusqu’à 5 000 $ par mois de remboursement pour frais de studio d’enregistrement. De manière significative, l’accord prévoyait également un paiement de redevance de quatre pour cent pour tous les services de production fournis par Flynn aux artistes Warner.

Bay-Schuck a ensuite été réprimandé par Interscope pour avoir mené des négociations au nom de Warner, selon le texte du procès. Flynn, ignorant ce changement, a refusé d’autres offres d’emploi, pour découvrir par la suite que l’accord Warner n’était plus sur la table – peut-être, le dossier insinue, parce que la société ne voulait pas reconnaître que leur futur dirigeant avait travaillé pour eux avant de quitter Interscope.

De plus, il est allégué que WMG a faussement prétendu avoir mené une enquête interne qui a disqualifié Flynn de son emploi, avant de revenir avec une offre qui offrait une compensation bien inférieure à celle du contrat de travail initialement discuté.

Flynn demande des dommages et intérêts et le remboursement des frais juridiques. Warner Music Group a répondu que le procès est sans fondement et prévoit de lutter contre les réclamations.

Plus à mesure que cela se développe.