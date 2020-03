Arca discute du nouvel album KiCk i

Arca a discuté de son prochain album dans une récente interview avec Alex Frank pour Garage Magazine. Selon l’article, le quatrième studio de l’artiste LP KiCk i mettra en vedette des voix de la pop star espagnole Rosalía ainsi que du collaborateur d’Arca Björk. Le nouvel enregistrement s’ouvrira avec une piste intitulée «Non binaire».

Ailleurs dans l’interview, Arca discute de son éducation partagée à Caracas, au Venezuela et à Darien, Connecticut, son obsession actuelle avec l’archétype de diva, et une partie de l’inspiration qui a inspiré KiCk i. “Il y avait une intention claire [on the album] pour permettre à chaque individu de s’exprimer », explique Arca à Frank.» «Non pas pour décider du temps d’antenne que chaque individu obtiendrait, mais pour permettre une modulation entre eux de manière spontanée. Il n’y a rien de normal. »

Le dernier album studio d’Arca était son LP éponyme de 2017. Le mois dernier, elle a partagé @@@@@, une piste unique en 62 minutes.

Lisez «Arca’s Blunted and Bleating Now Sound» sur le Pitch.

